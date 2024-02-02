https://sputniknews.com.tr/20240202/ikinci-dunya-savasinin-donum-noktasi-stalingrad-zaferi-81-yil-once-kazanildi-1080317558.html

İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktası Stalingrad Zaferi 81 yıl önce kazanıldı

İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktası Stalingrad Zaferi 81 yıl önce kazanıldı

2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Stalingrad Muharebesi, 2 Şubat 1943'te Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

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2. dünya savaşı

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200 gün ve gece süren Stalingrad Muharebesi'ne her iki taraftan 2 milyon kadar asker ve 2000 uçak katıldı. Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nda yenilmeye başladığı dönüm noktası olarak kabul edilen muharebe ile ilgili arşiv kareleri, Sputnik'in galerisinde.

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