İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktası Stalingrad Zaferi 81 yıl önce kazanıldı
15:50 02.02.2024 (güncellendi: 17:11 02.02.2024)
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2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Stalingrad Muharebesi, 2 Şubat 1943'te Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı.
200 gün ve gece süren Stalingrad Muharebesi'ne her iki taraftan 2 milyon kadar asker ve 2000 uçak katıldı. Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nda yenilmeye başladığı dönüm noktası olarak kabul edilen muharebe ile ilgili arşiv kareleri, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / ZelmaStalingrad Muharebesi, 2 Şubat 1943'te Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı
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© Sputnik / Zelma
Stalingrad Muharebesi, 2 Şubat 1943'te Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı
© Sputnik / ZelmaStalingrad’da düşman kuvvetlerine karşı savaşan Kızıl Ordu askerleri
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© Sputnik / Zelma
Stalingrad’da düşman kuvvetlerine karşı savaşan Kızıl Ordu askerleri
© Sputnik / Arkadyi Shaikhet / Multimedya arşivine gidinStalingradlılar, kenti kurtaran Kızıl Ordu askerlerini karşılıyor, 1943
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© Sputnik / Arkadyi Shaikhet/
Stalingradlılar, kenti kurtaran Kızıl Ordu askerlerini karşılıyor, 1943
© AFP 2023 / TASSNazi Almanyası ordusunun Stalingrad Muharebesi'nde yenilgiye uğradıktan sonra bıraktığı tanklar
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© AFP 2023 / TASS
Nazi Almanyası ordusunun Stalingrad Muharebesi'nde yenilgiye uğradıktan sonra bıraktığı tanklar
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinKızıl Ordu, Nazi mareşali Friedrich Paulus dahil yaklaşık 300 bin Alman askerini esir aldı
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© Sputnik/
Kızıl Ordu, Nazi mareşali Friedrich Paulus dahil yaklaşık 300 bin Alman askerini esir aldı
© Sputnik / EvzerihinNazi Almanyası'nın Stalingrad'a düzenlediği hava saldırısı sırasında
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© Sputnik / Evzerihin
Nazi Almanyası'nın Stalingrad'a düzenlediği hava saldırısı sırasında
© AP PhotoStalingrad'da esir alınan Nazi askerleri
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© AP Photo
Stalingrad'da esir alınan Nazi askerleri
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© Sputnik / Evgeniy/
Stalingrad Muharebesi sırasında yıkılmış okul binası
© Sputnik / Zelma / Multimedya arşivine gidinStalingrad’ın Nazi işgalinden kurtulmasının ardından kent merkezinin görünümü
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© Sputnik / Zelma/
Stalingrad’ın Nazi işgalinden kurtulmasının ardından kent merkezinin görünümü
© Sputnik / ZelmaStalingrad Muharebesi'nden (17 Temmuz 1942 - 2 Şubat 1943) bir kare
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© Sputnik / Zelma
Stalingrad Muharebesi'nden (17 Temmuz 1942 - 2 Şubat 1943) bir kare