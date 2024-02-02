https://sputniknews.com.tr/20240202/ihracatta-ocak-rekoru-tarihin-en-yuksek-seviyesi-1080306034.html

İhracatta ocak rekoru: Tarihin en yüksek seviyesi

İhracatta ocak rekoru: Tarihin en yüksek seviyesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bolat, ocakta ihracatın yüzde 3,6 artarak 20 milyar dolara çıktığını söyledi. Böylece tarihin... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

ticaret

ihracat

rekor

ömer bolat

ithalat

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Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocakta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bolat, "Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." dedi.Bolat'ın açıkladığı rakamlara göre ithalat ocakta yüzde 22 düşüşle 26,2 milyar dolara geriledi.

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ticaret, ihracat, rekor, ömer bolat, ithalat