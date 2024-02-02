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https://sputniknews.com.tr/20240202/ihracatta-ocak-rekoru-tarihin-en-yuksek-seviyesi-1080306034.html
İhracatta ocak rekoru: Tarihin en yüksek seviyesi
İhracatta ocak rekoru: Tarihin en yüksek seviyesi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bolat, ocakta ihracatın yüzde 3,6 artarak 20 milyar dolara çıktığını söyledi. Böylece tarihin... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
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ihracat
rekor
ömer bolat
ithalat
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Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocakta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bolat, "Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." dedi.Bolat'ın açıkladığı rakamlara göre ithalat ocakta yüzde 22 düşüşle 26,2 milyar dolara geriledi.
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ticaret, ihracat, rekor, ömer bolat, ithalat
ticaret, ihracat, rekor, ömer bolat, ithalat

İhracatta ocak rekoru: Tarihin en yüksek seviyesi

12:02 02.02.2024 (güncellendi: 12:46 02.02.2024)
© Sputnikİthalat ihracat deniz yolu ile ihracat yük taşıma gemi
İthalat ihracat deniz yolu ile ihracat yük taşıma gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bolat, ocakta ihracatın yüzde 3,6 artarak 20 milyar dolara çıktığını söyledi. Böylece tarihin en yüksek ocak ayı ihracatı gerçekleştirildi.
Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocakta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bolat, "Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." dedi.
Bolat'ın açıkladığı rakamlara göre ithalat ocakta yüzde 22 düşüşle 26,2 milyar dolara geriledi.
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