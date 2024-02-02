https://sputniknews.com.tr/20240202/hskya-yeni-uye-secilmesi-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1080288809.html
HSK'ya yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK'ya yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Prof. Dr. Çetin Arslan'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T00:31+0300
2024-02-02T00:31+0300
2024-02-02T00:31+0300
türkiye
hsk
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
resmi gazete
çetin arslan
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HSK'de boşalan 1 üyelik için 31 Ocak'ta TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimde Prof. Dr. Arslan, HSK üyeliğine seçilmişti. Arslan'ın HSK üyeliğine seçilmesine yönelik TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20240131/tbmm-genel-kurulunda-hsk-uyeligine-prof-dr-cetin-arslan-secildi-1080244489.html
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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete, çetin arslan
hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete, çetin arslan
HSK'ya yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Prof. Dr. Çetin Arslan'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK'de boşalan 1 üyelik için 31 Ocak'ta TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimde Prof. Dr. Arslan, HSK üyeliğine seçilmişti. Arslan'ın HSK üyeliğine seçilmesine yönelik TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.