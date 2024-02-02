https://sputniknews.com.tr/20240202/hatay-egitim-ve-arastirma-hastanesi-yarin-hizmete-giriyor-1080326074.html

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi yarın hizmete giriyor

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi yarın hizmete giriyor

Deprem bölgesi Hatay’da yapımı tamamlanan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan tarafından... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T18:31+0300

2024-02-02T18:31+0300

2024-02-02T18:34+0300

türkiye

hatay

kahramanmaraş

recep tayyip erdoğan

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen illerden olan Hatay'da 400 yatak kapasitesine sahip Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi yarın açılıyor.Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.60’ı yoğun bakım yatağı, 30’u diyaliz yatağı olmak üzere toplam 400 yatak kapasitesine sahip hastanede kapalı alanı ve 1 helikopter pisti bulunuyor.12 ameliyathane, 86 poliklinik, 2 anjiyo cihazı, 1 PET-CT cihazı, 1 SPECT-CT cihazı, 2 MR cihazı ve 13 röntgen cihazının bulunduğu hastanenin bünyesinde, Diyaliz Ünitesi, Yanık Merkezi, Tam Kapsamlı Laboratuvar, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Anjiyo Ünitesi, Onkoloji Ünitesi, İnme Merkezi, Kalp Merkezi gibi alanlarda hizmet verecek.

https://sputniknews.com.tr/20240117/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-lutfu-savas-depremin-tek-musebbibi-ben-degilim-1079734387.html

türkiye

hatay

kahramanmaraş

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