Hamas yetkilisi: Gazze'de ateşkes önerisine henüz yanıt vermedik, üzerinde çalışıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Maymunların hafızaları o kadar güçlü ki, aşık oluyorlar ve her şeyi hatırlıyorlar'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Montrö'nün 'm' harfiyle oynanırsa, Türkiye kuzeyden kuşatılır
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda Denetim Uzmanı Sırma: Amaç tüketiciye güvenilir gıdanın ulaşması
12:06
83 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:34
19 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın kumar oyunlarıyla imtihanı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ABD bölünüyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
17:42
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
18:45
4 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
19:36
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
20:35
2 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
20:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'UNESCO para toplamaktan vakit bulursa piramidin granitle kaplanmasına engel olur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversite mezunları yoksullaşıyor
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/hamas-yetkilisi-gazzede-ateskes-onerisine-henuz-yanit-vermedik-uzerinde-calisiyor-1080296179.html
Hamas yetkilisi: Gazze'de ateşkes önerisine henüz yanıt vermedik, üzerinde çalışıyor
Hamas yetkilisi: Gazze'de ateşkes önerisine henüz yanıt vermedik, üzerinde çalışıyor
Hamas Siyasi Büro Medya Danışmanı Taher al-Nono, İsrail ile muhtemel yeni esir takası anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Gazze'de ateşkes önerisine yanıt... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T09:53+0300
2024-02-02T09:53+0300
israil- filistin çatışması
gazze
hamas
israil
katar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077811932_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_abab603ed21076a3284b6b9fcf4cccff.jpg
Hamas ve İsrail arasında muhtemel yeni esir takası anlaşmasına ilişkin çabalar devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Medya Danışmanı Taher al-Nono yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara 6 hafta ara verilmesini ve İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını içeren muhtemel anlaşmaya ilişkin Hamas’ın henüz yanıt vermediğini ve anlaşmanın üzerinde çalışmanın devam ettiğini belirtti.Al-Nono, "Müzakerelerin şu anki aşamasının sıfır olduğunu söylüyoruz ve aynı zamanda bir anlaşmaya vardığımızı da söyleyemeyiz" dedi.Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris’te Katarlı, ABD'li, İsrailli ve Mısırlı yetkililer arasında yapılan görüşmelere değinerek, Hamas’ın İsrail ile muhtemel yeni esir takası anlaşmasına dair teklifi 'olumlu bir atmosferde' aldığını ve cevap beklediklerini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240201/-israil-gazze-seridinde-ateskesi-kabul-etti--1080284636.html
gazze
israil
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077811932_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8341ee947a22684e9f9febc22d617b93.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gazze, hamas, israil, katar
gazze, hamas, israil, katar

Hamas yetkilisi: Gazze'de ateşkes önerisine henüz yanıt vermedik, üzerinde çalışıyor

09:53 02.02.2024
© AA / Issam RimawiGazze insani ara ateşkes İsrail
Gazze insani ara ateşkes İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AA / Issam Rimawi
Abone ol
Hamas Siyasi Büro Medya Danışmanı Taher al-Nono, İsrail ile muhtemel yeni esir takası anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Gazze'de ateşkes önerisine yanıt vermedik, hala üzerinde çalışılıyor” dedi.
Hamas ve İsrail arasında muhtemel yeni esir takası anlaşmasına ilişkin çabalar devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Medya Danışmanı Taher al-Nono yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara 6 hafta ara verilmesini ve İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını içeren muhtemel anlaşmaya ilişkin Hamas’ın henüz yanıt vermediğini ve anlaşmanın üzerinde çalışmanın devam ettiğini belirtti.
Al-Nono, "Müzakerelerin şu anki aşamasının sıfır olduğunu söylüyoruz ve aynı zamanda bir anlaşmaya vardığımızı da söyleyemeyiz" dedi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris’te Katarlı, ABD'li, İsrailli ve Mısırlı yetkililer arasında yapılan görüşmelere değinerek, Hamas’ın İsrail ile muhtemel yeni esir takası anlaşmasına dair teklifi 'olumlu bir atmosferde' aldığını ve cevap beklediklerini ifade etmişti.
İsrail ordusu tank Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
'İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul etti'
Dün, 21:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала