https://sputniknews.com.tr/20240202/gazze-seridinin-guneyindeki-hastanelerde-oksijen-sikintisi-yasaniyor-1080323610.html

Gazze Şeridi’nin güneyindeki hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor

Gazze Şeridi’nin güneyindeki hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı rapora göre, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan hastaneler, hastalar için oksijen... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T17:16+0300

2024-02-02T17:16+0300

2024-02-02T17:16+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

israil

soykırım

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OCHA’nın verdiği bilgiye göre, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’taki Naser ve Al-Amal hastaneleri, büyük oksijen sıkıntısı çekiyor ve kalan malzemeleri kendi aralarında paylaşmak zorunda kalıyor. Raporda, Al-Amal hastanesinin, elindeki tüm oksijen balonlarını ocak sonu itibariyle tükettiği ve Filistin Kızıl Ay çalışanlarının 'Naser Sağlık Merkezi’nden sadece 25 yeni balon getirebildiği' kaydedildi.Han Yunus’taki çatışmaların artması ve şehrin son işleyen hastanelerine yönelik bombardıman ve kuşatmaların artması nedeniyle, hastalara 'minimum hizmet' sunabildiği belirtilen raporda, “Al-Amal etrafında devam eden çatışmalar, hastanenin işlevselliğini ve erişilebilirliğini büyük ölçüde etkiledi. Anneler ve yeni doğanların tedavi ve bakımında önemli bir tesis olan Al-Heir Hastanesi ise faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldı” ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240202/gazzede-can-kaybi-27-bin-131e-cikti-1080317050.html

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