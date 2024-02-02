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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/gazze-seridinin-guneyindeki-hastanelerde-oksijen-sikintisi-yasaniyor-1080323610.html
Gazze Şeridi’nin güneyindeki hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor
Gazze Şeridi’nin güneyindeki hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı rapora göre, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan hastaneler, hastalar için oksijen... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T17:16+0300
2024-02-02T17:16+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
israil
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OCHA’nın verdiği bilgiye göre, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’taki Naser ve Al-Amal hastaneleri, büyük oksijen sıkıntısı çekiyor ve kalan malzemeleri kendi aralarında paylaşmak zorunda kalıyor. Raporda, Al-Amal hastanesinin, elindeki tüm oksijen balonlarını ocak sonu itibariyle tükettiği ve Filistin Kızıl Ay çalışanlarının 'Naser Sağlık Merkezi’nden sadece 25 yeni balon getirebildiği' kaydedildi.Han Yunus’taki çatışmaların artması ve şehrin son işleyen hastanelerine yönelik bombardıman ve kuşatmaların artması nedeniyle, hastalara 'minimum hizmet' sunabildiği belirtilen raporda, “Al-Amal etrafında devam eden çatışmalar, hastanenin işlevselliğini ve erişilebilirliğini büyük ölçüde etkiledi. Anneler ve yeni doğanların tedavi ve bakımında önemli bir tesis olan Al-Heir Hastanesi ise faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldı” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240202/gazzede-can-kaybi-27-bin-131e-cikti-1080317050.html
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Gazze Şeridi’nin güneyindeki hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor

17:16 02.02.2024
© AP Photo / Fatima ShbairGazze Şeridi Hastane doktor
Gazze Şeridi Hastane doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı rapora göre, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan hastaneler, hastalar için oksijen konusunda büyük sıkıntı yaşıyor.
OCHA’nın verdiği bilgiye göre, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’taki Naser ve Al-Amal hastaneleri, büyük oksijen sıkıntısı çekiyor ve kalan malzemeleri kendi aralarında paylaşmak zorunda kalıyor.
Raporda, Al-Amal hastanesinin, elindeki tüm oksijen balonlarını ocak sonu itibariyle tükettiği ve Filistin Kızıl Ay çalışanlarının 'Naser Sağlık Merkezi’nden sadece 25 yeni balon getirebildiği' kaydedildi.
Han Yunus’taki çatışmaların artması ve şehrin son işleyen hastanelerine yönelik bombardıman ve kuşatmaların artması nedeniyle, hastalara 'minimum hizmet' sunabildiği belirtilen raporda, “Al-Amal etrafında devam eden çatışmalar, hastanenin işlevselliğini ve erişilebilirliğini büyük ölçüde etkiledi. Anneler ve yeni doğanların tedavi ve bakımında önemli bir tesis olan Al-Heir Hastanesi ise faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldı” ifadesine yer verildi.
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