https://sputniknews.com.tr/20240202/gazze-seridinin-guneyindeki-hastanelerde-oksijen-sikintisi-yasaniyor-1080323610.html
Gazze Şeridi’nin güneyindeki hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor
Gazze Şeridi’nin güneyindeki hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı rapora göre, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan hastaneler, hastalar için oksijen... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T17:16+0300
2024-02-02T17:16+0300
2024-02-02T17:16+0300
israil- filistin çatışması
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gazze şeridi
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OCHA’nın verdiği bilgiye göre, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’taki Naser ve Al-Amal hastaneleri, büyük oksijen sıkıntısı çekiyor ve kalan malzemeleri kendi aralarında paylaşmak zorunda kalıyor. Raporda, Al-Amal hastanesinin, elindeki tüm oksijen balonlarını ocak sonu itibariyle tükettiği ve Filistin Kızıl Ay çalışanlarının 'Naser Sağlık Merkezi’nden sadece 25 yeni balon getirebildiği' kaydedildi.Han Yunus’taki çatışmaların artması ve şehrin son işleyen hastanelerine yönelik bombardıman ve kuşatmaların artması nedeniyle, hastalara 'minimum hizmet' sunabildiği belirtilen raporda, “Al-Amal etrafında devam eden çatışmalar, hastanenin işlevselliğini ve erişilebilirliğini büyük ölçüde etkiledi. Anneler ve yeni doğanların tedavi ve bakımında önemli bir tesis olan Al-Heir Hastanesi ise faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldı” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240202/gazzede-can-kaybi-27-bin-131e-cikti-1080317050.html
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gazze, gazze şeridi, israil, soykırım
gazze, gazze şeridi, israil, soykırım
Gazze Şeridi’nin güneyindeki hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı rapora göre, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan hastaneler, hastalar için oksijen konusunda büyük sıkıntı yaşıyor.
OCHA’nın verdiği bilgiye göre, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’taki Naser ve Al-Amal hastaneleri, büyük oksijen sıkıntısı çekiyor ve kalan malzemeleri kendi aralarında paylaşmak zorunda kalıyor.
Raporda, Al-Amal hastanesinin, elindeki tüm oksijen balonlarını ocak sonu itibariyle tükettiği ve Filistin Kızıl Ay çalışanlarının 'Naser Sağlık Merkezi’nden sadece 25 yeni balon getirebildiği' kaydedildi.
Han Yunus’taki çatışmaların artması ve şehrin son işleyen hastanelerine yönelik bombardıman ve kuşatmaların artması nedeniyle, hastalara 'minimum hizmet' sunabildiği belirtilen raporda, “Al-Amal etrafında devam eden çatışmalar, hastanenin işlevselliğini ve erişilebilirliğini büyük ölçüde etkiledi. Anneler ve yeni doğanların tedavi ve bakımında önemli bir tesis olan Al-Heir Hastanesi ise faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldı” ifadesine yer verildi.