https://sputniknews.com.tr/20240202/gazeteci-enver-aysever-gozaltinaalindi-1080301638.html
Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı
Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı
Gazeteci Enver Aysever Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındı. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T11:11+0300
2024-02-02T11:11+0300
2024-02-02T11:32+0300
türkiye
gözaltı
polis
esenboğa havaalanı
esenboğa havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1a/1061633648_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_7ac19c14189696a7187e2db12a38da1f.jpg
Gazeteci Enver Aysever, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı. Aysever, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alındım" ifadelerine yer verdi.Aysever’in gözaltı gerekçesi açıklanmazken, TELE1’e konuşan Aysever, “Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/mitten-mossad-operasyonu-ozel-dedektifler-araciligiyla-bilgi-satanlar-gozaltina-alindi-1080296515.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1a/1061633648_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_85b564a584cd7054aa7714707c915a7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enver aysever, enver aysever twitter, enver aysever gözaltı, enver aysever savcı, enver aysever neden gözaltına alındı, enver aysever gözaltına alındı
enver aysever, enver aysever twitter, enver aysever gözaltı, enver aysever savcı, enver aysever neden gözaltına alındı, enver aysever gözaltına alındı
Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı
11:11 02.02.2024 (güncellendi: 11:32 02.02.2024)
Gazeteci Enver Aysever Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Gazeteci Enver Aysever, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı. Aysever, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alındım" ifadelerine yer verdi.
Aysever’in gözaltı gerekçesi açıklanmazken, TELE1’e konuşan Aysever, “Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.