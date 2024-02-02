https://sputniknews.com.tr/20240202/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1080295644.html

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 30,4560 liradan, euro 33,1280 liradan güne başladı. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T09:29+0300

2024-02-02T09:29+0300

2024-02-02T09:29+0300

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Serbest piyasada 30,4540 liradan alınan dolar, 30,4560 liradan satılıyor. 33,1260 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,1280 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,3460 lira, euronun satış fiyatı ise 32,8440 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 11 lira, çeyrek altın 3 bin 257 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 991 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 54 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.646 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.25 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.25 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 43 bin 169 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240201/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1080255580.html

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