https://sputniknews.com.tr/20240202/cumhurbaskani-erdogan-isvec-basbakani-ile-gorustu-1080331609.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Kristersson ile telefon görüşmesinde, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ele... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T21:34+0300
2024-02-02T21:34+0300
2024-02-02T21:47+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
isveç
ulf kristersson
nato
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç'in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması'nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240126/nato-genel-sekreteri-stoltenbergden-cumhurbaskani-erdogana-isvec-tesekkuru-1080070215.html
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recep tayyip erdoğan, isveç, ulf kristersson, nato
recep tayyip erdoğan, isveç, ulf kristersson, nato
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefonda görüştü
21:34 02.02.2024 (güncellendi: 21:47 02.02.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Kristersson ile telefon görüşmesinde, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç'in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması'nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.