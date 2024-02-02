https://sputniknews.com.tr/20240202/cumhurbaskani-erdogan-isvec-basbakani-ile-gorustu-1080331609.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Kristersson ile telefon görüşmesinde, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ele... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T21:34+0300

2024-02-02T21:34+0300

2024-02-02T21:47+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

isveç

ulf kristersson

nato

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç'in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması'nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240126/nato-genel-sekreteri-stoltenbergden-cumhurbaskani-erdogana-isvec-tesekkuru-1080070215.html

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recep tayyip erdoğan, isveç, ulf kristersson, nato