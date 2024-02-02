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https://sputniknews.com.tr/20240202/cia-tarihindeki-en-buyuk-bilgi-sizdirma-sucunu-islemisti-wikileaks-muhbirinin-cezasi-belli-oldu-1080309459.html
CIA tarihindeki en büyük bilgi sızdırma suçunu işlemişti: WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu
CIA tarihindeki en büyük bilgi sızdırma suçunu işlemişti: WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) tarihindeki en büyük 'gizli bilgi sızdırma' olayında yargılanan eski CIA çalışanı Joshua Schulte'nin 40 yıl hapis... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T13:12+0300
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dünya
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New York Güney Bölgesi Savcılığı, WikiLeaks'e bilgi sızdıran Schulte'ye ilişkin açıklama yayımladı.CIA'de bilgisayar programcısı olarak çalışan ve teşkilatın Apple ve Android yazılımların yanı sıra Smart özellikli televizyonlara nasıl sızdığına ilişkin bilgilerin de bulunduğu 8 bin 761 sayfalık belgeyi WikiLeaks'e veren Schulte'nin yeniden mahkemeye çıktığı kaydedilen açıklamada, eski CIA çalışanının 40 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.Davayı yürüten savcılar, CIA tarihindeki en büyük bilgi sızdırma suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan Schulte'nin sızdırdığı bilgilerin, CIA'in istihbarat toplama yetisine zarar verdiğini, CIA çalışanlarını, programlarını ve materyallerini riske atarak teşkilata milyonlarca dolara mal olduğunu kaydetti.Schulte'nin 2016'da çalıntı bilgileri Wikileaks'e aktardığını ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanlarına sızdırılan bilgiler hakkında yalan söylediğini belirten savcılar, eski CIA çalışanının çocuk istismarı içeren görüntüler bulundurduğunu da aktardı.Savcılar, Schulte'nin bilgi sızdırma işlemini, iş yerindeki anlaşmazlıklardan dolayı yaptığını belirterek, programcının, intikam almaya çalışırken ülkenin ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurguladı.Savcılar, ayrıca Schulte'nin tutuklandıktan sonra daha fazla bilgi aktarmaya çalıştığını da ekledi.New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, Schulte'nin bilgiler sızdırarak ülkesine ihanet ettiğini kaydetti.İddiaları reddettiSchulte ise hakkında yapılan suçlamaları reddetti.Wikileaks'e bilgi sızdırma suçundan 2020, 2022 ve 2023 yıllarında üç farklı davada suçlu bulunan Schulte'nin sızdırdığı CIA'in siber faaliyetleriyle ilgili 8 bin 761 sayfalık bilgi paketi, 'Vault-7' olarak 2017'de WikiLeaks'te yayınlanmıştı.
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wikileaks, julian assange
wikileaks, julian assange

CIA tarihindeki en büyük bilgi sızdırma suçunu işlemişti: WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu

13:12 02.02.2024 (güncellendi: 13:44 02.02.2024)
© AFP 2023 / STEFFI LOOS WikiLeaks kurucusu Julian Assange
WikiLeaks kurucusu Julian Assange - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AFP 2023 / STEFFI LOOS
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) tarihindeki en büyük 'gizli bilgi sızdırma' olayında yargılanan eski CIA çalışanı Joshua Schulte'nin 40 yıl hapis cezasına mahkum edildiği açıklandı.
New York Güney Bölgesi Savcılığı, WikiLeaks'e bilgi sızdıran Schulte'ye ilişkin açıklama yayımladı.

CIA'de bilgisayar programcısı olarak çalışan ve teşkilatın Apple ve Android yazılımların yanı sıra Smart özellikli televizyonlara nasıl sızdığına ilişkin bilgilerin de bulunduğu 8 bin 761 sayfalık belgeyi WikiLeaks'e veren Schulte'nin yeniden mahkemeye çıktığı kaydedilen açıklamada, eski CIA çalışanının 40 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Davayı yürüten savcılar, CIA tarihindeki en büyük bilgi sızdırma suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan Schulte'nin sızdırdığı bilgilerin, CIA'in istihbarat toplama yetisine zarar verdiğini, CIA çalışanlarını, programlarını ve materyallerini riske atarak teşkilata milyonlarca dolara mal olduğunu kaydetti.

Schulte'nin 2016'da çalıntı bilgileri Wikileaks'e aktardığını ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanlarına sızdırılan bilgiler hakkında yalan söylediğini belirten savcılar, eski CIA çalışanının çocuk istismarı içeren görüntüler bulundurduğunu da aktardı.

Savcılar, Schulte'nin bilgi sızdırma işlemini, iş yerindeki anlaşmazlıklardan dolayı yaptığını belirterek, programcının, intikam almaya çalışırken ülkenin ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurguladı.

Savcılar, ayrıca Schulte'nin tutuklandıktan sonra daha fazla bilgi aktarmaya çalıştığını da ekledi.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, Schulte'nin bilgiler sızdırarak ülkesine ihanet ettiğini kaydetti.

İddiaları reddetti

Schulte ise hakkında yapılan suçlamaları reddetti.

Wikileaks'e bilgi sızdırma suçundan 2020, 2022 ve 2023 yıllarında üç farklı davada suçlu bulunan Schulte'nin sızdırdığı CIA'in siber faaliyetleriyle ilgili 8 bin 761 sayfalık bilgi paketi, 'Vault-7' olarak 2017'de WikiLeaks'te yayınlanmıştı.
Julian Assange - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
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