CHP’den Anayasa Mahkemesi’ne Can Atalay başvurusu

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili ve Gezi Davası hükümlüsü Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliği, geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) hakkındaki mahkeme kararının okutulmasının ardından düşürülmüştü. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi karşısında bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Günaydın, "Anayasa'nın 84’üncü maddesinin 2’nci fıkrası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136’ncı maddesinin 2’nci fıkrasını uyarınca bir milletvekilliğinin düşürülebilmesi için bir kesin hüküm gereklidir. Şerafettin Can Atalay hakkında verilmiş bir kesin hüküm yoktur. Arkamızda gördüğünüz Anayasa Mahkemesi kendisine yapılan başvurular doğrultusunda 2 kez Can Atalay’ın seçilme ve siyaset yapma hakkı ile kişi güvenliği ve hürriyeti hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu karar sonrasında Anayasa Mahkemesi kararının ilk derece mahkemesine dönmesi, ilk derece mahkemesi yargılamanın durdurulmasına karar vermesi, bu yazıyı Adalet Bakanlığına iletmesi, Adalet Bakanlığından Cumhurbaşkanlığına geçen yazının da bir tezkere ile Türkiye Büyük Millet Meclisine iletilmesi gerekir iken tek hakimli bir üst yazı ile ilk derece mahkemesi kararı temyiz merciine yollamış, ve Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Daire Başkanı bir yazı ile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisine iletmiş ve bu kararda 30 ocak 2024 tarihinde okumuştur" dedi."Parlamento kararının da Anayasa'nın 84 ve 95’inci maddelerine aykırı olduğu açıktır""Anayasa'nın 2, 6 ve 153’üncü maddeleri uyarınca bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi ilişkin tezkere okutma durumunun yok hükmünde sayılmasını ve bunun tespit edilmesini Anayasa Mahkemesinden talep ediyoruz" diyen Günaydın, şunları kaydetti:

