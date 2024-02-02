https://sputniknews.com.tr/20240202/bakan-yerlikaya-duyurdu-bir-suc-orgutu-daha-cokertildi-elebasi-gokhan-kus-ve-13-supheli-yakalandi-1080293725.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi, elebaşı Gökhan Kuş ve 13 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi, elebaşı Gökhan Kuş ve 13 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen Kafes-34 Operasyonu'nda elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T08:02+0300
2024-02-02T08:02+0300
2024-02-02T08:40+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
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Kafes-34 operasyonları kapsamında, Balıkesir'de elebaşının Gökhan Kuş'un olduğu organize suç örgütü çökertildi. 13 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri, korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri, eğlence mekânlarına çöktükleri, silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.Operasyonlar sonucu; 6 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi, elebaşı Gökhan Kuş ve 13 şüpheli yakalandı
08:02 02.02.2024 (güncellendi: 08:40 02.02.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen Kafes-34 Operasyonu'nda elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı.
Kafes-34 operasyonları kapsamında, Balıkesir'de elebaşının Gökhan Kuş'un olduğu organize suç örgütü çökertildi. 13 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten açıklama yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri, korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri, eğlence mekânlarına çöktükleri, silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; 6 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.