https://sputniknews.com.tr/20240202/bakan-simsek-ticaret-verilerini-degerlendirdi-dis-ticaret-acigindaki-gerileme-suruyor-1080322865.html

Bakan Şimşek ticaret verilerini değerlendirdi: 'Dış ticaret açığındaki gerileme sürüyor'

Bakan Şimşek ticaret verilerini değerlendirdi: 'Dış ticaret açığındaki gerileme sürüyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı verilerinin, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü ve ekonomi programının çalıştığını teyit ettiğini... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T16:53+0300

2024-02-02T16:53+0300

2024-02-02T16:53+0300

ekonomi

mehmet şimşek

ticaret

hazine ve maliye bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0c/1077320347_0:136:3160:1914_1920x0_80_0_0_435508278506008c77472452319ef81a.jpg

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.Verilerdeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Ocak ayı verileri, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, programın çalıştığını teyit ediyor. Geçen yıl mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı, 24,3 milyar dolar iyileşerek ocakta 97,9 milyar dolara geriledi." değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240129/ticaret-bakanligi-kamu-alacagi-tahsilatina-basladi-1080145585.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, ticaret, hazine ve maliye bakanlığı