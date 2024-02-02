https://sputniknews.com.tr/20240202/bakan-simsek-ticaret-verilerini-degerlendirdi-dis-ticaret-acigindaki-gerileme-suruyor-1080322865.html
Bakan Şimşek ticaret verilerini değerlendirdi: 'Dış ticaret açığındaki gerileme sürüyor'
Bakan Şimşek ticaret verilerini değerlendirdi: 'Dış ticaret açığındaki gerileme sürüyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı verilerinin, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü ve ekonomi programının çalıştığını teyit ettiğini... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T16:53+0300
2024-02-02T16:53+0300
2024-02-02T16:53+0300
ekonomi
mehmet şimşek
ticaret
hazine ve maliye bakanlığı
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.Verilerdeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Ocak ayı verileri, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, programın çalıştığını teyit ediyor. Geçen yıl mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı, 24,3 milyar dolar iyileşerek ocakta 97,9 milyar dolara geriledi." değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240129/ticaret-bakanligi-kamu-alacagi-tahsilatina-basladi-1080145585.html
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mehmet şimşek, ticaret, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, ticaret, hazine ve maliye bakanlığı
Bakan Şimşek ticaret verilerini değerlendirdi: 'Dış ticaret açığındaki gerileme sürüyor'
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı verilerinin, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü ve ekonomi programının çalıştığını teyit ettiğini bildirdi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.
Verilerdeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Ocak ayı verileri, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, programın çalıştığını teyit ediyor. Geçen yıl mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı, 24,3 milyar dolar iyileşerek ocakta 97,9 milyar dolara geriledi." değerlendirmesinde bulundu.