https://sputniknews.com.tr/20240202/alper-gezeravci-uzaydan-ne-zaman-donecek-1080304917.html

Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek?

Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, yarın Türkiye saatiyle 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T11:40+0300

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türkiye

alper gezeravcı

uzay

astronot

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için bugün Türkiye saatiyle 17.50'de uğurlama töreni düzenlenecek. Tören, Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.Gezeravcı ve ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'den ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240202/astronot-gezeravci-mikro-yercekiminde-kursunsuz-lehimleme-yapti-1080289669.html

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alper gezeravcı, uzay, astronot