https://sputniknews.com.tr/20240202/alper-gezeravci-uzaydan-ne-zaman-donecek-1080304917.html
Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek?
Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek?
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, yarın Türkiye saatiyle 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T11:40+0300
2024-02-02T11:40+0300
2024-02-02T11:40+0300
türkiye
alper gezeravcı
uzay
astronot
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için bugün Türkiye saatiyle 17.50'de uğurlama töreni düzenlenecek. Tören, Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.Gezeravcı ve ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'den ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240202/astronot-gezeravci-mikro-yercekiminde-kursunsuz-lehimleme-yapti-1080289669.html
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alper gezeravcı, uzay, astronot
alper gezeravcı, uzay, astronot
Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek?
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, yarın Türkiye saatiyle 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için bugün Türkiye saatiyle 17.50'de uğurlama töreni düzenlenecek. Tören, Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.
Gezeravcı ve ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'den ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.
Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.