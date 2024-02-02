https://sputniknews.com.tr/20240202/alman-basini-abd-zelenskiye-karsi-zalujniyi-destekleyecek-1080289553.html
Alman basını: ABD Zelenskiy'e karşı Zalujniy'i destekleyecek
Alman basını: ABD Zelenskiy'e karşı Zalujniy'i destekleyecek
Berliner Zeitung gazetesi, ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e karşı Genelkurmay Başkanı Zalujniy'i destekleyeceğini öne sürdü. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T01:23+0300
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2024-02-02T01:23+0300
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ukrayna krizi
valeriy zalujniy
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Alman Berliner Zeitung gazetesinde yayınlanan makalede, aralarındaki gerilimin tırmanması halinde ABD'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yerine Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy'yi desteklemeyi tercih edeceği belirtildi.Makalede, “Zalujniy ile ilgili tartışmalar Zelenskiy'yi zayıflatıyor. ABD muhtemelen genelkurmay başkanını destekleyecek” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’in ABD’de iyi bir itibara sahip olduğu ancak Washington'un Zelenskiy ile Zalujniy arasında açık bir çatışmanın da önüne geçmek istediği belirtilen makalede, bazı Ukraynalı gözlemcilerin ABD'nin Ukrayna devlet başkanlığı için mevcut genelkurmay başkanını tercih edeceğini öne sürdükleri kaydedildi.Makalede ayrıca, Ukrayna’da mart ayı sonunda yapılması gereken, ancak iptal edilen devlet başkanlığı seçimlerinin de yangını körüklediğine vurgu yapılarak, ilkbaharda Zelenskiy'in meşruiyetini sorgulayan seslerin artmasının beklendiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240202/abdli-askeri-uzman-ukrayna-ordusunun-abd-destegi-olmadan-cepheyi-tutmasi-cok-zor-1080289242.html
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abd, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, valeriy zalujniy
Alman basını: ABD Zelenskiy'e karşı Zalujniy'i destekleyecek
Berliner Zeitung gazetesi, ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e karşı Genelkurmay Başkanı Zalujniy'i destekleyeceğini öne sürdü.
Alman Berliner Zeitung gazetesinde yayınlanan makalede, aralarındaki gerilimin tırmanması halinde ABD'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yerine Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy'yi desteklemeyi tercih edeceği belirtildi.
Makalede, “Zalujniy ile ilgili tartışmalar Zelenskiy'yi zayıflatıyor. ABD muhtemelen genelkurmay başkanını destekleyecek” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’in ABD’de iyi bir itibara sahip olduğu ancak Washington'un Zelenskiy ile Zalujniy arasında açık bir çatışmanın da önüne geçmek istediği belirtilen makalede, bazı Ukraynalı gözlemcilerin ABD'nin Ukrayna devlet başkanlığı için mevcut genelkurmay başkanını tercih edeceğini öne sürdükleri kaydedildi.
Makalede ayrıca, Ukrayna’da mart ayı sonunda yapılması gereken, ancak iptal edilen devlet başkanlığı seçimlerinin de yangını körüklediğine vurgu yapılarak, ilkbaharda Zelenskiy'in meşruiyetini sorgulayan seslerin artmasının beklendiği ifade edildi.