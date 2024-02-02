https://sputniknews.com.tr/20240202/alman-basini-abd-zelenskiye-karsi-zalujniyi-destekleyecek-1080289553.html

Alman basını: ABD Zelenskiy'e karşı Zalujniy'i destekleyecek

Alman basını: ABD Zelenskiy'e karşı Zalujniy'i destekleyecek

Berliner Zeitung gazetesi, ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e karşı Genelkurmay Başkanı Zalujniy'i destekleyeceğini öne sürdü. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T01:23+0300

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ukrayna krizi

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abd

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

valeriy zalujniy

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Alman Berliner Zeitung gazetesinde yayınlanan makalede, aralarındaki gerilimin tırmanması halinde ABD'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yerine Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy'yi desteklemeyi tercih edeceği belirtildi.Makalede, “Zalujniy ile ilgili tartışmalar Zelenskiy'yi zayıflatıyor. ABD muhtemelen genelkurmay başkanını destekleyecek” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’in ABD’de iyi bir itibara sahip olduğu ancak Washington'un Zelenskiy ile Zalujniy arasında açık bir çatışmanın da önüne geçmek istediği belirtilen makalede, bazı Ukraynalı gözlemcilerin ABD'nin Ukrayna devlet başkanlığı için mevcut genelkurmay başkanını tercih edeceğini öne sürdükleri kaydedildi.Makalede ayrıca, Ukrayna’da mart ayı sonunda yapılması gereken, ancak iptal edilen devlet başkanlığı seçimlerinin de yangını körüklediğine vurgu yapılarak, ilkbaharda Zelenskiy'in meşruiyetini sorgulayan seslerin artmasının beklendiği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240202/abdli-askeri-uzman-ukrayna-ordusunun-abd-destegi-olmadan-cepheyi-tutmasi-cok-zor-1080289242.html

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