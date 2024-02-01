https://sputniknews.com.tr/20240201/uzmanlari-uyardi-goz-segirmesinin-tehlikeli-bir-sey-olabilecegini-ne-zaman-ve-nasilanlarsiniz-1080228521.html

Uzmanlar uyardı: Göz seğirmesinin tehlikeli bir şey olabileceğini ne zaman ve nasıl anlarsınız?

Uzmanlar uyardı: Göz seğirmesinin tehlikeli bir şey olabileceğini ne zaman ve nasıl anlarsınız?

Yorgunluk, stres veya çok fazla ekran kullanımından kaynaklı göz seğirmelerine alışığız. Peki ya göz çevresinde yaşanan kasılmalar daha ciddi bir soruna işaret... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T12:13+0300

2024-02-01T12:13+0300

2024-02-01T12:24+0300

yaşam

göz

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seğirme

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Bazen bir konuşma sırasında aniden hıçkırık tuttuğunda ve konsantrasyon bozduğunda toparlanmak imkansız bir hal alabiliyor. Gözünüzde ara sıra gelip giden bir 'seğirme' olduğunda bu sıkıntı daha da artar. Ama bunlara tam olarak ne sebep oluyor?Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi'ne göre, vücudunuzun tüm bölümlerini etkileyebilen bu seğirmeler, anksiyete veya stresten muzdarip insanlar için bir işarettir.Yorgunluk, bitkinlik ya da aşırı miktarda kafein veya alkol de gözlerde veya bacaklarda seğirmelere neden olabilir.Cambridge'deki Addenbrooke's Hastanesi'nde danışman oküloplastik cerrah olarak görev yapan Dr. Cornelius Rene, "Göz kapağında seğirmenin meydana gelmesinin birkaç nedeni vardır. Ancak en yaygın neden, iyi huylu esansiyel blefarospazm veya BEB olarak adlandırılan ve genellikle altta yatan bir neden bulunmayan göz kapağının kontrol edilemeyen bir spazmıdır" dedi.Uzman isim ayrıca eğer sadece tek bir göz kapağının seğirmesi söz konusuysa, bunun miyokimi olarak adlandırıldığını, iyi huylu bir durum olduğunu ve neyse ki kendiliğinden iyileşeceğini, genellikle sadece birkaç gün ila bir hafta sürdüğünü söyledi.Uzmandan uyarı: İki haftadan uzun sürüyorsa dikkatAncak haftalarca kalırsa, daha ciddi bir şeye işaret edebilir. Bupa Sağlık Klinikleri klinik direktör yardımcısı Dr. Luke Powles şunları söyledi:Göz seğirmesi nasıl geçer?Sadece kısa süreli bir seğirme ise, bununla başa çıkmanıza yardımcı olacak bazı tavsiyeleri veren uzmanlar şunlara dikkat çekti:Dr. Rene ayrıca 'stresinizi azaltmak' için kahve alımınızı da azaltmanızı öneriyor.Miyokimi nedir?Seğirme (Miyokimi) kaslarda istemsiz şekilde ortaya çıkan, küçük amplitüdlü kasılmalara verilen isimdir. Tıbbi anlamda seğirmeden bahsedilebilmesi için kastaki seğirmenin dışarıdan da görünür olması veya elektromiyografi ile izlenebilir olması gerekir. Seğirmeler bir bölgede (fokal) veya yaygın (jeneralize) olarak ortaya çıkabilmektedir.Kas neden seğirir?Seğirme kasların istemsiz olarak kasılması ile ortaya çıkmaktadır. Bu istemsiz kasılmayı tam olarak neyin ortaya çıkardığı bilinmese de, genel olarak kabul edilen görüş sinir iletimi bozulmuş olan kasın duyarlılığının artması sonucunda, sinirsel uyarım olmamasına karşın kasın kendiliğinden kasılması sonucu ortaya çıktığı yönündedir. Seğirme birçok nörolojik hastalıkta ortaya çıkabilirken, sağlıklı insanlarda izlenmesi de nadir değildir. Bu nörolojik hastalıklar arasında motor nöron hastalıkları, amiyotrofik lateral skleroz (ALS), Isaac sendromu, elektrolit bozuklukları, periferik sinir sistemi hastalıkları, polinöropatiler ve pleksopatiler sayılabilir. Özellikle motor nöron hastalarında ve radyoterapi almış kanser hastalarında bölgesel seğirmeler oldukça sıktır. Sağlıklı insanlarda genellikle stresle baş etme sorunu veya fazla miktarda kafein tüketimi olduğunda da seğirmeler olabilir.Göz kapağı seğirmesi neden olur?Göz kapağı seğirmesi oldukça sık olarak ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum genellikle önemli bir hastalık sonucu ortaya çıkmaz. Etken sıklıkla yorgunluk, stres, uykusuzluk ve aşırı kafein tüketimi gibi nedenlerdir ve bu nedenler düzeltildikten kısa bir süre sonra göz kapağı seğirmesi ortadan kalkar. Buna karşın göz kapağı seğirmesine çift görme, yüz felci, peltek konuşma ve yutma güçlüğü gibi belirtilerin de eşlik etmesi durumunda hastaların nörolojik değerlendirmeden geçmeleri önerilir.

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