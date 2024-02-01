https://sputniknews.com.tr/20240201/ukraynada-caykovskiy-muzik-akademisinin-adi-degistiriliyor-1080284067.html

Ukrayna’da Çaykovskiy Müzik Akademisi’nin adı değiştiriliyor

Ukrayna’da Çaykovskiy Müzik Akademisi’nin adı değiştiriliyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Meclisi, 19. yüzyıl sonlarının önde gelen ünlü Rus bestecisi Pyotr Çaykovski'nin adını taşıyan Çaykovskiy Ulusal Müzik... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T20:44+0300

2024-02-01T20:44+0300

2024-02-01T20:46+0300

ukrayna krizi

pyotr ilyiç çaykovskiy

ukrayna

ukrayna krizi

kiev

müzik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/02/1051357431_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2b14137755593bf13eb953d994b89573.jpg

Kiev Belediye Meclisi, ünlü Rus besteci Pyotr Çaykovski'nin adının Ukrayna Ulusal Müzik Akademisi'nin adından çıkarılması talebiyle Ukrayna Kültür Bakanlığı'na başvuruda bulunmayı planladığını duyurdu.Kiev Belediye Meclisi’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kiev Belediye Meclisi, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin adını taşıyan Ukrayna Ulusal Müzik Akademisi'nin adının değiştirilmesi konusunda Ukrayna Kültür ve Bilgi Politikası Bakanlığı ile temasa geçecek" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, Çaykovski'nin tüm operaları, kantatları, oda ve vokal müziğinin büyük çoğunluğunun Taras Şevçenko'nun şiirleri de dahil olmak üzere Rusça metinlerden bestelendiği vurgulandı.Ukrayna’da 2015’ten bu yana ‘komünizmden arındırma’ süreci kapsamında şehir, cadde, sokak ve çeşitli kurumların ‘Rusya’yla bağlantılı’ adları değiştiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230619/moskovada-17-uluslararasi-caykovskiy-muzik-yarismasi-basladi-1072633496.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pyotr ilyiç çaykovskiy, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, müzik