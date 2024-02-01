https://sputniknews.com.tr/20240201/ukraynada-caykovskiy-muzik-akademisinin-adi-degistiriliyor-1080284067.html
Ukrayna’da Çaykovskiy Müzik Akademisi’nin adı değiştiriliyor
Ukrayna’da Çaykovskiy Müzik Akademisi’nin adı değiştiriliyor
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Meclisi, 19. yüzyıl sonlarının önde gelen ünlü Rus bestecisi Pyotr Çaykovski'nin adını taşıyan Çaykovskiy Ulusal Müzik... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T20:44+0300
2024-02-01T20:44+0300
2024-02-01T20:46+0300
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müzik
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Kiev Belediye Meclisi, ünlü Rus besteci Pyotr Çaykovski'nin adının Ukrayna Ulusal Müzik Akademisi'nin adından çıkarılması talebiyle Ukrayna Kültür Bakanlığı'na başvuruda bulunmayı planladığını duyurdu.Kiev Belediye Meclisi’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kiev Belediye Meclisi, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin adını taşıyan Ukrayna Ulusal Müzik Akademisi'nin adının değiştirilmesi konusunda Ukrayna Kültür ve Bilgi Politikası Bakanlığı ile temasa geçecek" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, Çaykovski'nin tüm operaları, kantatları, oda ve vokal müziğinin büyük çoğunluğunun Taras Şevçenko'nun şiirleri de dahil olmak üzere Rusça metinlerden bestelendiği vurgulandı.Ukrayna’da 2015’ten bu yana ‘komünizmden arındırma’ süreci kapsamında şehir, cadde, sokak ve çeşitli kurumların ‘Rusya’yla bağlantılı’ adları değiştiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230619/moskovada-17-uluslararasi-caykovskiy-muzik-yarismasi-basladi-1072633496.html
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pyotr ilyiç çaykovskiy, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, müzik
pyotr ilyiç çaykovskiy, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, müzik
Ukrayna’da Çaykovskiy Müzik Akademisi’nin adı değiştiriliyor
20:44 01.02.2024 (güncellendi: 20:46 01.02.2024)
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Meclisi, 19. yüzyıl sonlarının önde gelen ünlü Rus bestecisi Pyotr Çaykovski'nin adını taşıyan Çaykovskiy Ulusal Müzik Akademisi'nin adını değiştirmeyi planlıyor.
Kiev Belediye Meclisi, ünlü Rus besteci Pyotr Çaykovski'nin adının Ukrayna Ulusal Müzik Akademisi'nin adından çıkarılması talebiyle Ukrayna Kültür Bakanlığı'na başvuruda bulunmayı planladığını duyurdu.
Kiev Belediye Meclisi’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kiev Belediye Meclisi, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin adını taşıyan Ukrayna Ulusal Müzik Akademisi'nin adının değiştirilmesi konusunda Ukrayna Kültür ve Bilgi Politikası Bakanlığı ile temasa geçecek" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Çaykovski'nin tüm operaları, kantatları, oda ve vokal müziğinin büyük çoğunluğunun Taras Şevçenko'nun şiirleri de dahil olmak üzere Rusça metinlerden bestelendiği vurgulandı.
Ukrayna’da 2015’ten bu yana ‘komünizmden arındırma’ süreci kapsamında şehir, cadde, sokak ve çeşitli kurumların ‘Rusya’yla bağlantılı’ adları değiştiriliyor.