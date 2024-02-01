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https://sputniknews.com.tr/20240201/tcmb-ile-ispanya-merkez-bankasi-arasinda-mutabakat-zapti-imzalandi-1080282484.html
TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı
TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile İspanya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T19:25+0300
2024-02-01T19:25+0300
ekonomi
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
ispanya
mutabakat
ispanya merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, İspanya Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzalamak üzere İspanya'ya günübirlik ziyarette bulundu.Mutabakat zaptına ilişkin TCMB'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, TCMB Başkanı Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos tarafından İspanya'nın Madrid kentinde mutabakat zaptına imza atıldı.Söz konusu anlaşma kapsamında, 2 ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.TCMB Başkanı Erkan'dan açıklamaTCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi.Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, günübirlik gerçekleşen İspanya ziyareti kapsamında mevkidaşı Pablo Hernandez de Cos ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.Erkan, "Yabancı merkez bankalarıyla imzaladığımız 38. mutabakat zaptı olan ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkı sunacağına inandığım mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240101/avrupa-merkez-bankasindan-euroya-tarihi-ayar-sil-bastan-degisimden-344-milyon-kisi-etkilenecek--1079237317.html
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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), ispanya, mutabakat, ispanya merkez bankası
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), ispanya, mutabakat, ispanya merkez bankası

TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

19:25 01.02.2024
© TCMBTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan (solda) ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos (sağda) arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan (solda) ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos (sağda) arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© TCMB
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile İspanya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, İspanya Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzalamak üzere İspanya'ya günübirlik ziyarette bulundu.
Mutabakat zaptına ilişkin TCMB'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, TCMB Başkanı Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos tarafından İspanya'nın Madrid kentinde mutabakat zaptına imza atıldı.
Söz konusu anlaşma kapsamında, 2 ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

TCMB Başkanı Erkan'dan açıklama

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi.
Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, günübirlik gerçekleşen İspanya ziyareti kapsamında mevkidaşı Pablo Hernandez de Cos ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.
Erkan, "Yabancı merkez bankalarıyla imzaladığımız 38. mutabakat zaptı olan ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkı sunacağına inandığım mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.
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