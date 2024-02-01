https://sputniknews.com.tr/20240201/tcmb-ile-ispanya-merkez-bankasi-arasinda-mutabakat-zapti-imzalandi-1080282484.html

TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile İspanya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T19:25+0300

2024-02-01T19:25+0300

2024-02-01T19:25+0300

ekonomi

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

ispanya

mutabakat

ispanya merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, İspanya Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzalamak üzere İspanya'ya günübirlik ziyarette bulundu.Mutabakat zaptına ilişkin TCMB'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, TCMB Başkanı Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos tarafından İspanya'nın Madrid kentinde mutabakat zaptına imza atıldı.Söz konusu anlaşma kapsamında, 2 ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.TCMB Başkanı Erkan'dan açıklamaTCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi.Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, günübirlik gerçekleşen İspanya ziyareti kapsamında mevkidaşı Pablo Hernandez de Cos ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.Erkan, "Yabancı merkez bankalarıyla imzaladığımız 38. mutabakat zaptı olan ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkı sunacağına inandığım mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), ispanya, mutabakat, ispanya merkez bankası