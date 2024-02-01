https://sputniknews.com.tr/20240201/tbmm-baskani-kurtulmus-bae-devlet-baskani-yardimcisi-seyh-al-mektum-ile-gorustu-1080248184.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Al Mektum ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Al Mektum ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T00:29+0300

2024-02-01T00:29+0300

2024-02-01T00:29+0300

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numan kurtulmuş

birleşik arap emirlikleri (bae)

birleşik arap emirlikleri

muhammed bin raşid el makdum

muhammed bin raşid al maktum

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Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Al Mektum ile yaptığı görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.Kurtulmuş, görüşmenin ardından Bahreyn ve BAE ziyaretlerini tamamlayarak beraberindeki TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Ankara’ya gitti.Kurtulmuş ve beraberindeki TBMM heyetini, Dubai Al Mektum Uluslararası Havalimanı'ndan, BAE Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve ilgililer uğurladı.

https://sputniknews.com.tr/20240130/tbmm-baskani-kurtulmus-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-gorustu-1080206730.html

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birleşik arap emirlikleri (bae)

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