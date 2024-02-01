TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Al Mektum ile görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir ayda asgari ücretin kuşa döndüğünü görüyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Küresel yolsuzluk endeksinde Türkiye'nin yeri
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kredi kartları kullanım artışı
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240201/tbmm-baskani-kurtulmus-bae-devlet-baskani-yardimcisi-seyh-al-mektum-ile-gorustu-1080248184.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Al Mektum ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Al Mektum ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T00:29+0300
2024-02-01T00:29+0300
türkiye
tbmm
tbmm başkanlığı
numan kurtulmuş
birleşik arap emirlikleri (bae)
birleşik arap emirlikleri
muhammed bin raşid el makdum
muhammed bin raşid al maktum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080247538_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_492a77ecb59af778ec17f2b52833c7f7.jpg
Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Al Mektum ile yaptığı görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.Kurtulmuş, görüşmenin ardından Bahreyn ve BAE ziyaretlerini tamamlayarak beraberindeki TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Ankara’ya gitti.Kurtulmuş ve beraberindeki TBMM heyetini, Dubai Al Mektum Uluslararası Havalimanı'ndan, BAE Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve ilgililer uğurladı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/tbmm-baskani-kurtulmus-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-gorustu-1080206730.html
türkiye
birleşik arap emirlikleri (bae)
birleşik arap emirlikleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080247538_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ad6888a02c7f985bb2f641a7e6a6ab7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm, tbmm başkanlığı, numan kurtulmuş, birleşik arap emirlikleri (bae), birleşik arap emirlikleri, muhammed bin raşid el makdum, muhammed bin raşid al maktum
tbmm, tbmm başkanlığı, numan kurtulmuş, birleşik arap emirlikleri (bae), birleşik arap emirlikleri, muhammed bin raşid el makdum, muhammed bin raşid al maktum

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Al Mektum ile görüştü

00:29 01.02.2024
© İHA / İHA-AW132196TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© İHA / İHA-AW132196
Abone ol
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Al Mektum ile yaptığı görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
Kurtulmuş, görüşmenin ardından Bahreyn ve BAE ziyaretlerini tamamlayarak beraberindeki TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Ankara’ya gitti.
© İHA / IHATBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye
1/3
© İHA / IHA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
© İHA / khalifaTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA / khalifa
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
© İHA / IHATBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA / IHA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
1/3
© İHA / IHA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
2/3
© İHA / khalifa
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
3/3
© İHA / IHA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
Kurtulmuş ve beraberindeki TBMM heyetini, Dubai Al Mektum Uluslararası Havalimanı'ndan, BAE Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve ilgililer uğurladı.
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
TÜRKİYE
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
30 Ocak, 21:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала