TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Al Mektum ile görüştü
© İHA / İHA-AW132196TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
© İHA / İHA-AW132196
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Al Mektum ile yaptığı görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
Kurtulmuş, görüşmenin ardından Bahreyn ve BAE ziyaretlerini tamamlayarak beraberindeki TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Ankara’ya gitti.
© İHA / IHATBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
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© İHA / IHA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
© İHA / khalifaTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
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© İHA / khalifa
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
© İHA / IHATBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
3/3
© İHA / IHA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
1/3
© İHA / IHA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
2/3
© İHA / khalifa
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
3/3
© İHA / IHA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temasları kapsamında son olarak BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.
Kurtulmuş ve beraberindeki TBMM heyetini, Dubai Al Mektum Uluslararası Havalimanı'ndan, BAE Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve ilgililer uğurladı.