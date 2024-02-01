https://sputniknews.com.tr/20240201/santa-maria-kilisesindeki-silahli-saldiriyla-ilgili-34-supheli-nobetci-hakimlige-sevk-edildi-1080284603.html
Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırıyla ilgili 34 şüpheli nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırıyla ilgili 34 şüpheli nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin Savcılık işlemleri biten 34 şüpheli tutuklama talebiyle... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T21:03+0300
2024-02-01T21:03+0300
2024-02-01T21:13+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080170474_35:0:2015:1114_1920x0_80_0_0_bdf54ca79b3eeb263ff345d632cb7fa5.jpg
santa maria kilisesi
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080170474_282:0:1767:1114_1920x0_80_0_0_2a8ec6dfb2615bacd1ebbf4c542f4a42.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
son dakika, santa maria kilisesi
son dakika, santa maria kilisesi
Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırıyla ilgili 34 şüpheli nöbetçi hakimliğe sevk edildi
21:03 01.02.2024 (güncellendi: 21:13 01.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin Savcılık işlemleri biten 34 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.