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Lewis Hamilton Mercedes'ten ayrılıp Ferrari'ye katılıyor
Lewis Hamilton Mercedes'ten ayrılıp Ferrari'ye katılıyor
Lewis Hamilton, Mercedes'ten ayrılarak 2025 Formula 1 sezonu için Ferrari'ye katılacak. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T14:07+0300
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spor
lewis hamilton
f1
formula 1 (f1)
ferrari
mercedes
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Hamilton, son iki sezonda Mercedes'in yeni Formula 1 kurallarıyla mücadele etmesi nedeniyle pek de kolay bir sürüş deneyimi yaşamamıştı. Lewis Hamilton, Mercedes'ten ayrılarak 2025 Formula 1 sezonu için Ferrari'ye katılacağı duyuruldu.Skysports'un haberine göre, Hamilton'un Mercedes'le olan mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona erecekti ancak bu sezonun ardından takımdan ayrılacağı ve Ferrari'de Carlos Sainz'ın yerine geçeceği kesinleşti.
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lewis hamilton, f1, formula 1 (f1), ferrari, mercedes
lewis hamilton, f1, formula 1 (f1), ferrari, mercedes

Lewis Hamilton Mercedes'ten ayrılıp Ferrari'ye katılıyor

14:07 01.02.2024 (güncellendi: 14:10 01.02.2024)
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Lewis Hamilton, Mercedes'ten ayrılarak 2025 Formula 1 sezonu için Ferrari'ye katılacak.
Hamilton, son iki sezonda Mercedes'in yeni Formula 1 kurallarıyla mücadele etmesi nedeniyle pek de kolay bir sürüş deneyimi yaşamamıştı. Lewis Hamilton, Mercedes'ten ayrılarak 2025 Formula 1 sezonu için Ferrari'ye katılacağı duyuruldu.
Skysports'un haberine göre, Hamilton'un Mercedes'le olan mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona erecekti ancak bu sezonun ardından takımdan ayrılacağı ve Ferrari'de Carlos Sainz'ın yerine geçeceği kesinleşti.
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