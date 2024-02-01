https://sputniknews.com.tr/20240201/lewis-hamilton-mercedesten-ayrilip-ferrariye-katiliyor-1080270180.html

Lewis Hamilton Mercedes'ten ayrılıp Ferrari'ye katılıyor

Lewis Hamilton Mercedes'ten ayrılıp Ferrari'ye katılıyor

Lewis Hamilton, Mercedes'ten ayrılarak 2025 Formula 1 sezonu için Ferrari'ye katılacak. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T14:07+0300

2024-02-01T14:07+0300

2024-02-01T14:10+0300

spor

lewis hamilton

f1

formula 1 (f1)

ferrari

mercedes

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Hamilton, son iki sezonda Mercedes'in yeni Formula 1 kurallarıyla mücadele etmesi nedeniyle pek de kolay bir sürüş deneyimi yaşamamıştı. Lewis Hamilton, Mercedes'ten ayrılarak 2025 Formula 1 sezonu için Ferrari'ye katılacağı duyuruldu.Skysports'un haberine göre, Hamilton'un Mercedes'le olan mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona erecekti ancak bu sezonun ardından takımdan ayrılacağı ve Ferrari'de Carlos Sainz'ın yerine geçeceği kesinleşti.

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lewis hamilton, f1, formula 1 (f1), ferrari, mercedes