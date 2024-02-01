https://sputniknews.com.tr/20240201/iside-yonelik-kahramanlar-48-operasyonunda-15-supheli-yakalandi-1080280058.html

IŞİD'e yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu'nda 15 şüpheli yakalandı

IŞİD'e yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu'nda 15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu'nda yabancı uyruklu 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T18:00+0300

2024-02-01T18:00+0300

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işid

ali yerlikaya

operasyon

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü IŞİD'e yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.Operasyonda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla IŞİD içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlere göz açtırmayacaklarının, güvenlik güçlerinin gayretleriyle mücadeleye aralıksız devam edeceklerinin altını çizdi.Çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında operasyona ait görüntüler de yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240129/bakan-yerlikaya-duyurdu-7-ilde-kahramanlar-47-operasyonu-yapildi-28-barinma-alani-imha-edildi-1080141808.html

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