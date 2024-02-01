https://sputniknews.com.tr/20240201/iran-abdnin-venezuellaya-yaptirim-kararini-kinadi-1080267462.html

İran, ABD’nin Venezüella’ya yaptırım kararını kınadı

İran, ABD’nin Venezüella’ya yaptırım kararını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD’nin ekonomik yaptırımları diğer ülkelere silah olarak kullandığını belirterek, Venezüella'ya yönelik... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T13:22+0300

2024-02-01T13:22+0300

2024-02-01T13:22+0300

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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Kenani, ABD'nin Venezüella'ya yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi."ABD'nin yaptırımları, diğer ülkelere karşı silah olarak kullanması, devletler, uluslar, insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarına aykırıdır" ifadelerini kullanan İranlı Sözcü, bu tür eylemlere başvurulmasının, ülkelerin içişlerine müdahale ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali anlamına geldiğini kaydetti.ABD'nin Venezüella 'ya yaptırım kararıVenezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) tarafından muhalif lider Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesinin ardından Washington yönetimi, bu ülke için askıya aldığı bazı yaptırımları yeniden yürürlüğe koyacağını duyurmuştu.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Venezüella ile altın sektöründe iş yapmak isteyen Amerikan firmalarına verilen lisansların iki hafta sonra (13 Şubat günü) askıya alınacağını, ülkede siyasi bir ilerleme olmaması halinde ise 14 Nisan'da sona erecek petrol ihracat lisanslarının süresinin o tarihten itibaren uzatılmayacağını belirtmişti.TSJ, 27 Ocak'taki kararında, eski milletvekili ve muhalif lider Machado ile önde gelen muhalif liderlerden Henrique Capriles'e verilen 15 yıl siyasi yasak cezasını onamıştı.Karara itiraz eden Machado, her durumda yarışacağını açıklamış, Nicolas Maduro hükümeti ise söz konusu kararın tamamen hukuki olduğunu ve tartışmaya açık olmadığını bildirmişti.ABD yönetimi, 2019 yılında Maduro'nun ikinci dönem devlet başkanlığını kazanmasının ardından Venezüella’ya petrol yaptırımları uygulamaya başlamıştı.Maduro'nun geçen yıl muhalefet ile yaptığı görüşmelerde 2024'te "serbest ve şeffaf seçimler yapılması konusunda" anlaşmaya varması üzerine söz konusu yaptırımlar Ekim 2023'te ABD tarafından askıya alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240130/venezuella-abdnin-yaptirimlarina-sert-karsilik-verecek-1080178843.html

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