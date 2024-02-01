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https://sputniknews.com.tr/20240201/husiler-kizildenizde-bir-ticaret-gemisini-daha-vurdu-1080260204.html
Husiler Kızıldeniz’de bir ticaret gemisini daha vurdu
Husiler Kızıldeniz’de bir ticaret gemisini daha vurdu
İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, Yemen yönünden fırlatılan füzenin Kızıldeniz’de bir ticaret gemisine isabet ettiğini, geminin güvertesinde patlamanın... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T11:12+0300
2024-02-01T11:12+0300
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Deniz güvenlik şirketi Ambrey’in açıklamasında, “Yemen yönünden fırlatılan füze ülke açıklarında bulunan bir ticaret gemisini vurdu” ifadesi kullanıldı.Mürettebatın, geminin güvertesinde patlamanın meydana geldiği bilgisini verdiği aktarıldı.Husiler Kızıldeniz'de ABD'ye ait ticari gemiyi vurduğunu bildirmiştiYemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail limanlarına doğru yol alan ABD'ye ait bir ticari gemiyi vurduklarını duyurdu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'e doğru yol alan ABD'ye ait bir ticari gemiyi füzelerle hedef aldıklarını belirtti.Seri, saldırıyı ABD donanmasına ait "USS Gravely" muhribine düzenledikleri saldırıdan birkaç saat sonra gerçekleştirdiklerini ifade etti.ABD ve İngiltere'nin saldırılarına karşılık vermekten tereddüt etmeyeceklerini vurgulayan Seri, Kızıldeniz'den geçen ABD ve İngiliz gemilerinin kendileri için meşru hedefler olduğunu yineledi.ABD ve İngiltere'den Sada'ya hava saldırılarıÖte yandan Husilere bağlı El-Mesira TV'nin haberine göre, ABD ve İngiltere, Yemen'in kuzeybatısında yer alan Sada kentinin kuzeyini hedef aldı.Husilere ait ‘Ensarullah’ internet sitesindeki haberde de ABD ve İngiltere savaş uçaklarının, Sada'nın kuzeyine saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.Konuyla ilgili ABD veya İngiltere'den henüz bir açıklama gelmedi.Kızıldeniz'deki durumİran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240131/yunanistan-abnin-kizildenizdeki-misyonunun-komutasini-ustlenmek-istiyor-1080234409.html
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kızıldeniz, abd, yemen, yemen krizi, husiler, ingiltere, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
kızıldeniz, abd, yemen, yemen krizi, husiler, ingiltere, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi

Husiler Kızıldeniz’de bir ticaret gemisini daha vurdu

11:12 01.02.2024
© AFP 2023 / -Yemen Husi Kızıldeniz gemi
Yemen Husi Kızıldeniz gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023 / -
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İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, Yemen yönünden fırlatılan füzenin Kızıldeniz’de bir ticaret gemisine isabet ettiğini, geminin güvertesinde patlamanın meydana geldiğini belirtti.
Deniz güvenlik şirketi Ambrey’in açıklamasında, “Yemen yönünden fırlatılan füze ülke açıklarında bulunan bir ticaret gemisini vurdu” ifadesi kullanıldı.
Mürettebatın, geminin güvertesinde patlamanın meydana geldiği bilgisini verdiği aktarıldı.

Husiler Kızıldeniz'de ABD'ye ait ticari gemiyi vurduğunu bildirmişti

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail limanlarına doğru yol alan ABD'ye ait bir ticari gemiyi vurduklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'e doğru yol alan ABD'ye ait bir ticari gemiyi füzelerle hedef aldıklarını belirtti.
Seri, saldırıyı ABD donanmasına ait "USS Gravely" muhribine düzenledikleri saldırıdan birkaç saat sonra gerçekleştirdiklerini ifade etti.
ABD ve İngiltere'nin saldırılarına karşılık vermekten tereddüt etmeyeceklerini vurgulayan Seri, Kızıldeniz'den geçen ABD ve İngiliz gemilerinin kendileri için meşru hedefler olduğunu yineledi.

ABD ve İngiltere'den Sada'ya hava saldırıları

Öte yandan Husilere bağlı El-Mesira TV'nin haberine göre, ABD ve İngiltere, Yemen'in kuzeybatısında yer alan Sada kentinin kuzeyini hedef aldı.
Husilere ait ‘Ensarullah’ internet sitesindeki haberde de ABD ve İngiltere savaş uçaklarının, Sada'nın kuzeyine saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.
Konuyla ilgili ABD veya İngiltere'den henüz bir açıklama gelmedi.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
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