Filistinli doktor: Anestezi olmadan hem hastalar hem de doktorlar acı çekiyor

Türkiye
SON DAKİKA | Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir ayda asgari ücretin kuşa döndüğünü görüyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Küresel yolsuzluk endeksinde Türkiye'nin yeri
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kredi kartları kullanım artışı
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Maymunların hafızaları o kadar güçlü ki, aşık oluyorlar ve her şeyi hatırlıyorlar'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Ramazan Pişkin cinayetinde oklar kimi gösteriyor?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20240201/filistinli-doktor-anestezi-olmadan-hem-hastalar-hem-de-doktorlar-aci-cekiyor-1080228906.html
Filistinli doktor: Anestezi olmadan hem hastalar hem de doktorlar acı çekiyor
Filistinli doktor: Anestezi olmadan hem hastalar hem de doktorlar acı çekiyor
Şuheda el-Aksa Hastanesi, Gazze’nin merkezinde kalan tek hastane olup, orada çalışan doktorlar günde 40’ar ameliyat yapmak zorunda kalıyor. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T11:55+0300
2024-02-01T11:56+0300
multimedya
video
filistin
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
anestezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1f/1080228606_10:0:2037:1140_1920x0_80_0_0_7baa09bfc8511f26eb83c87390031a97.png
Anestezi uzmanı Hasan el-Şaer, Sputnik'e demecinde çalışmaların, harcanan aşırı eforun yanı sıra genel eksiklik nedeniyle de zorlaştığını anlattı.El-Şaer, “Çok fazla hasta var. Daha önce hastaların bir kısmını Han Yunus ve Gazze'deki hastanelere yönlendiriyorduk. Şimdi ise her şeyi kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Yeterli malzeme, teçhizat, anestezi yok. Biz tabii ki ağrıyı hafifletmek için farklı alternatifler buluyoruz, ancak onlar pek işe yaramıyor. Bu şartlarda ameliyat yapmak çok zor. 110 gündür acı çekiyoruz, hem hastalar hem de doktorlar. Allah bunun sonunu nasip etsin” diye konuştu.
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Filistinli doktor: Anestezi olmadan hem hastalar hem de doktorlar acı çekiyor
Filistinli doktor: Anestezi olmadan hem hastalar hem de doktorlar acı çekiyor
2024-02-01T11:55+0300
true
PT2M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1f/1080228606_264:0:1784:1140_1920x0_80_0_0_a8d1db941d5ad9b76b1423a9d4933490.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, anestezi, видео
video, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, anestezi, видео

Filistinli doktor: Anestezi olmadan hem hastalar hem de doktorlar acı çekiyor

11:55 01.02.2024 (güncellendi: 11:56 01.02.2024)
© Sputnik
Abone ol
Şuheda el-Aksa Hastanesi, Gazze’nin merkezinde kalan tek hastane olup, orada çalışan doktorlar günde 40’ar ameliyat yapmak zorunda kalıyor.
Anestezi uzmanı Hasan el-Şaer, Sputnik'e demecinde çalışmaların, harcanan aşırı eforun yanı sıra genel eksiklik nedeniyle de zorlaştığını anlattı.
El-Şaer, “Çok fazla hasta var. Daha önce hastaların bir kısmını Han Yunus ve Gazze'deki hastanelere yönlendiriyorduk. Şimdi ise her şeyi kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Yeterli malzeme, teçhizat, anestezi yok. Biz tabii ki ağrıyı hafifletmek için farklı alternatifler buluyoruz, ancak onlar pek işe yaramıyor. Bu şartlarda ameliyat yapmak çok zor. 110 gündür acı çekiyoruz, hem hastalar hem de doktorlar. Allah bunun sonunu nasip etsin” diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала