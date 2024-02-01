https://sputniknews.com.tr/20240201/filistinli-doktor-anestezi-olmadan-hem-hastalar-hem-de-doktorlar-aci-cekiyor-1080228906.html

Filistinli doktor: Anestezi olmadan hem hastalar hem de doktorlar acı çekiyor

Filistinli doktor: Anestezi olmadan hem hastalar hem de doktorlar acı çekiyor

Şuheda el-Aksa Hastanesi, Gazze’nin merkezinde kalan tek hastane olup, orada çalışan doktorlar günde 40’ar ameliyat yapmak zorunda kalıyor. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

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Anestezi uzmanı Hasan el-Şaer, Sputnik'e demecinde çalışmaların, harcanan aşırı eforun yanı sıra genel eksiklik nedeniyle de zorlaştığını anlattı.El-Şaer, “Çok fazla hasta var. Daha önce hastaların bir kısmını Han Yunus ve Gazze'deki hastanelere yönlendiriyorduk. Şimdi ise her şeyi kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Yeterli malzeme, teçhizat, anestezi yok. Biz tabii ki ağrıyı hafifletmek için farklı alternatifler buluyoruz, ancak onlar pek işe yaramıyor. Bu şartlarda ameliyat yapmak çok zor. 110 gündür acı çekiyoruz, hem hastalar hem de doktorlar. Allah bunun sonunu nasip etsin” diye konuştu.

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Filistinli doktor: Anestezi olmadan hem hastalar hem de doktorlar acı çekiyor Filistinli doktor: Anestezi olmadan hem hastalar hem de doktorlar acı çekiyor 2024-02-01T11:55+0300 true PT2M05S

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