https://sputniknews.com.tr/20240201/eski-istihbarat-subayi-rusya-abdnin-ukraynaya-fuze-konuslandirma-planlarina-sert-tepki-verdi-1080249078.html
Eski istihbarat subayı: Rusya ABD'nin Ukrayna'ya füze konuşlandırma planlarına sert tepki verdi
Eski istihbarat subayı: Rusya ABD'nin Ukrayna'ya füze konuşlandırma planlarına sert tepki verdi
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rusya'nın Ukrayna'ya füze silahları konuşlandırmak isteyen ABD'ye sert... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T01:23+0300
2024-02-01T01:23+0300
2024-02-01T01:23+0300
ukrayna krizi
abd
abd
abd deniz piyade kolordusu
abd deniz piyadeleri
scott ritter
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Ask The Inspector adlı YouTube kanalına konuşan Ritter, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'ya füze silahları konuşlandırma planlarına sert tepki verdiğini söyledi.Ritter, ABD’nin uluslararası anlaşmaları ihlal ederek, kurulumun yalnızca füze savunması amaçlı olduğunu öne sürerek Aegis sistemlerini Romanya ve Polonya'da konuşlandırdığını, ancak Aegis'in yer hedeflerini vurmak için saldırı sistemlerine dönüştürülebileceğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240128/abdli-eski-istihbarat-subayi-abd-olmasaydi-rusya-ukraynadaki-catismayi-bitirirdi-1080110461.html
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abd, abd, abd deniz piyade kolordusu, abd deniz piyadeleri, scott ritter
abd, abd, abd deniz piyade kolordusu, abd deniz piyadeleri, scott ritter
Eski istihbarat subayı: Rusya ABD'nin Ukrayna'ya füze konuşlandırma planlarına sert tepki verdi
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rusya'nın Ukrayna'ya füze silahları konuşlandırmak isteyen ABD'ye sert tepki verdiğini belirtti.
Ask The Inspector adlı YouTube kanalına konuşan Ritter, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'ya füze silahları konuşlandırma planlarına sert tepki verdiğini söyledi.
Ritter, ABD’nin uluslararası anlaşmaları ihlal ederek, kurulumun yalnızca füze savunması amaçlı olduğunu öne sürerek Aegis sistemlerini Romanya ve Polonya'da konuşlandırdığını, ancak Aegis'in yer hedeflerini vurmak için saldırı sistemlerine dönüştürülebileceğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
“Ruslar o dönemde ‘Bunun Ukrayna'da yapılmasına, birkaç dakika içinde Moskova'ya ulaşacak füzeleri oraya yerleştirmenize, onun NATO'nun bir parçası haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Hayır, hayır ve bir kez daha hayır’ dedi”.