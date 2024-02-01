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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240201/eski-istihbarat-subayi-rusya-abdnin-ukraynaya-fuze-konuslandirma-planlarina-sert-tepki-verdi-1080249078.html
Eski istihbarat subayı: Rusya ABD'nin Ukrayna'ya füze konuşlandırma planlarına sert tepki verdi
Eski istihbarat subayı: Rusya ABD'nin Ukrayna'ya füze konuşlandırma planlarına sert tepki verdi
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rusya'nın Ukrayna'ya füze silahları konuşlandırmak isteyen ABD'ye sert... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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abd deniz piyade kolordusu
abd deniz piyadeleri
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Ask The Inspector adlı YouTube kanalına konuşan Ritter, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'ya füze silahları konuşlandırma planlarına sert tepki verdiğini söyledi.Ritter, ABD’nin uluslararası anlaşmaları ihlal ederek, kurulumun yalnızca füze savunması amaçlı olduğunu öne sürerek Aegis sistemlerini Romanya ve Polonya'da konuşlandırdığını, ancak Aegis'in yer hedeflerini vurmak için saldırı sistemlerine dönüştürülebileceğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240128/abdli-eski-istihbarat-subayi-abd-olmasaydi-rusya-ukraynadaki-catismayi-bitirirdi-1080110461.html
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abd, abd, abd deniz piyade kolordusu, abd deniz piyadeleri, scott ritter
abd, abd, abd deniz piyade kolordusu, abd deniz piyadeleri, scott ritter

Eski istihbarat subayı: Rusya ABD'nin Ukrayna'ya füze konuşlandırma planlarına sert tepki verdi

01:23 01.02.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIRusya- ABD bayrakları
Rusya- ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rusya'nın Ukrayna'ya füze silahları konuşlandırmak isteyen ABD'ye sert tepki verdiğini belirtti.
Ask The Inspector adlı YouTube kanalına konuşan Ritter, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'ya füze silahları konuşlandırma planlarına sert tepki verdiğini söyledi.
Ritter, ABD’nin uluslararası anlaşmaları ihlal ederek, kurulumun yalnızca füze savunması amaçlı olduğunu öne sürerek Aegis sistemlerini Romanya ve Polonya'da konuşlandırdığını, ancak Aegis'in yer hedeflerini vurmak için saldırı sistemlerine dönüştürülebileceğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
“Ruslar o dönemde ‘Bunun Ukrayna'da yapılmasına, birkaç dakika içinde Moskova'ya ulaşacak füzeleri oraya yerleştirmenize, onun NATO'nun bir parçası haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Hayır, hayır ve bir kez daha hayır’ dedi”.
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
Ukrayna krizi
ABD’li eski istihbarat subayı: ABD olmasaydı Rusya Ukrayna'daki çatışmayı bitirirdi
28 Ocak, 00:53
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