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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,3650 liradan, euro 32,8060 liradan güne başladı. Altın ise FED'in faiz kararının ardından yukarı yönde hareket etmeye... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T09:32+0300
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Serbest piyasada 30,3630 liradan alınan dolar, 30,3650 liradan satılıyor. 32,8040 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8060 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,3520 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9960 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını belirterek, ancak mart ayı toplantısına kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması esnasında ons altın fiyatı bir aşağı bir yukarı hareket gösterdi.İçeride gram altın da 2 bin lirayı aşarak rekor kırdı.Şu sıralarda ise gram altın bin 994 lira, çeyrek altın 3 bin 230 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 882 liradan el değiştiriyor.Kapalıçarşı'da gram altın 2046 liradan alınırken 2063 liradan satılıyor.Ons altın güne 2 bin 42 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.496 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.99 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.99 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 42 bin 145 dolar seviyesinde.
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Dolar kuru bugün ne kadar?

09:32 01.02.2024 (güncellendi: 09:36 01.02.2024)
© AAABD dolar
ABD dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,3650 liradan, euro 32,8060 liradan güne başladı. Altın ise FED'in faiz kararının ardından yukarı yönde hareket etmeye başladı.
Serbest piyasada 30,3630 liradan alınan dolar, 30,3650 liradan satılıyor. 32,8040 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8060 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,3520 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9960 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını belirterek, ancak mart ayı toplantısına kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması esnasında ons altın fiyatı bir aşağı bir yukarı hareket gösterdi.
İçeride gram altın da 2 bin lirayı aşarak rekor kırdı.
Şu sıralarda ise gram altın bin 994 lira, çeyrek altın 3 bin 230 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 882 liradan el değiştiriyor.
Kapalıçarşı'da gram altın 2046 liradan alınırken 2063 liradan satılıyor.
Ons altın güne 2 bin 42 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.496 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 80.99 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.99 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin bugün 42 bin 145 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
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