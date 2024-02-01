https://sputniknews.com.tr/20240201/centcom-husilerin-10-ihasi-ve-bir-iha-kontrol-merkezi-vuruldu-1080264836.html

CENTCOM: Husilerin 10 İHA’sı ve bir İHA kontrol merkezi vuruldu

CENTCOM: Husilerin 10 İHA’sı ve bir İHA kontrol merkezi vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’de Husilere ait 10 insansız hava aracının (İHA) ve bir İHA kontrol merkezinin vurulduğunu belirtti. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T12:22+0300

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CENTCOM’un açıklamasında, “ABD ordusu, İran destekli Husilerin yerdeki İHA kontrol merkezini ve 10 adet tek yönlü İHA’sını vurdu” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, saldırının meşru müdafaa amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.Husiler Kızıldeniz'de ABD'ye ait ticari gemiyi vurduğunu bildirmiştiYemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail limanlarına doğru yol alan ABD'ye ait bir ticari gemiyi vurduklarını duyurdu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'e doğru yol alan ABD'ye ait bir ticari gemiyi füzelerle hedef aldıklarını belirtti.Seri, saldırıyı ABD donanmasına ait "USS Gravely" muhribine düzenledikleri saldırıdan birkaç saat sonra gerçekleştirdiklerini ifade etti.ABD ve İngiltere'nin saldırılarına karşılık vermekten tereddüt etmeyeceklerini vurgulayan Seri, Kızıldeniz'den geçen ABD ve İngiliz gemilerinin kendileri için meşru hedefler olduğunu yineledi.

https://sputniknews.com.tr/20240201/abnin-kizildenizdeki-askeri-misyonunun-baslangic-tarihi-ertelendi-1080263192.html

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