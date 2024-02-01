https://sputniknews.com.tr/20240201/bm-rusyadan-il-76nin-patriot-ile-dusurulme-olayina-iliskin-uluslararasi-sorusturma-talebi-almadik-1080247320.html

BM: Rusya’dan İl-76'nın Patriot ile düşürülme olayına ilişkin uluslararası soruşturma talebi almadık

BM: Rusya’dan İl-76'nın Patriot ile düşürülme olayına ilişkin uluslararası soruşturma talebi almadık

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya’nın İl-76 uçağının Patriot füzesi ile düşürülmesi olayına ilişkin uluslararası soruşturma çağrısını yorumlamaktan kaçındı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T00:16+0300

2024-02-01T00:16+0300

2024-02-01T00:16+0300

ukrayna krizi

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

stephane dujarric

birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric

stephane dujarric günlük basın brifingi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1b/1080103361_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4710f00cc54506abd8ab80beb3b1a49b.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya’nın, Rus İl-76 uçağının Amerikan Patriot füzesi ile düşürülmesi olayına ilişkin uluslararası soruşturma çağrısını yorumlamaktan kaçınarak, Moskova'nın BM’ye böyle bir talepte bulunup bulunmayacağının beklenmesi gerektiğini söyledi.‘BM'nin soruşturma yürütmek üzere uzman göndermeye hazır olup olmadığı’ sorusuna Dujarric, “Bu çok genel bir konu. Bir talep alıp alamayacağımıza ve bunun neleri kapsadığına bakalım, sonra konu hakkında yorum yapabiliriz” yanıtını verdi.‘BM'nin, Rusya topraklarında bir Rus uçağının ABD sistemi tarafından düşürülmesinin ardından gerilimin artmasından endişe edip etmediğine’ ilişkin soruyu ise Dujarric, “Olanlar hakkında elimizde bağımsız bir bilgi yok. Anladığımız kadarıyla uçağın düştüğü açık” şeklinde yanıtladı.Dujarric, BM'nin çatışmanın ‘tırmanma döngüsü’ ile ilgili endişelerini defalarca dile getirdiğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240131/herson-valisi-saldo-il-76-saldirisi-sonrasi-zelenskiyin-siyasi-gelecegi-kalmadi-1080226570.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm, bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, stephane dujarric günlük basın brifingi