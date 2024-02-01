https://sputniknews.com.tr/20240201/bm-rusyadan-il-76nin-patriot-ile-dusurulme-olayina-iliskin-uluslararasi-sorusturma-talebi-almadik-1080247320.html
BM: Rusya’dan İl-76'nın Patriot ile düşürülme olayına ilişkin uluslararası soruşturma talebi almadık
BM: Rusya’dan İl-76'nın Patriot ile düşürülme olayına ilişkin uluslararası soruşturma talebi almadık
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya’nın İl-76 uçağının Patriot füzesi ile düşürülmesi olayına ilişkin uluslararası soruşturma çağrısını yorumlamaktan kaçındı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T00:16+0300
2024-02-01T00:16+0300
2024-02-01T00:16+0300
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stephane dujarric
birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric
stephane dujarric günlük basın brifingi
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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya’nın, Rus İl-76 uçağının Amerikan Patriot füzesi ile düşürülmesi olayına ilişkin uluslararası soruşturma çağrısını yorumlamaktan kaçınarak, Moskova'nın BM’ye böyle bir talepte bulunup bulunmayacağının beklenmesi gerektiğini söyledi.‘BM'nin soruşturma yürütmek üzere uzman göndermeye hazır olup olmadığı’ sorusuna Dujarric, “Bu çok genel bir konu. Bir talep alıp alamayacağımıza ve bunun neleri kapsadığına bakalım, sonra konu hakkında yorum yapabiliriz” yanıtını verdi.‘BM'nin, Rusya topraklarında bir Rus uçağının ABD sistemi tarafından düşürülmesinin ardından gerilimin artmasından endişe edip etmediğine’ ilişkin soruyu ise Dujarric, “Olanlar hakkında elimizde bağımsız bir bilgi yok. Anladığımız kadarıyla uçağın düştüğü açık” şeklinde yanıtladı.Dujarric, BM'nin çatışmanın ‘tırmanma döngüsü’ ile ilgili endişelerini defalarca dile getirdiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240131/herson-valisi-saldo-il-76-saldirisi-sonrasi-zelenskiyin-siyasi-gelecegi-kalmadi-1080226570.html
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, stephane dujarric günlük basın brifingi
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, stephane dujarric günlük basın brifingi
BM: Rusya’dan İl-76'nın Patriot ile düşürülme olayına ilişkin uluslararası soruşturma talebi almadık
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya’nın İl-76 uçağının Patriot füzesi ile düşürülmesi olayına ilişkin uluslararası soruşturma çağrısını yorumlamaktan kaçındı.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya’nın, Rus İl-76 uçağının Amerikan Patriot füzesi ile düşürülmesi olayına ilişkin uluslararası soruşturma çağrısını yorumlamaktan kaçınarak, Moskova'nın BM’ye böyle bir talepte bulunup bulunmayacağının beklenmesi gerektiğini söyledi.
‘BM'nin soruşturma yürütmek üzere uzman göndermeye hazır olup olmadığı’ sorusuna Dujarric, “Bu çok genel bir konu. Bir talep alıp alamayacağımıza ve bunun neleri kapsadığına bakalım, sonra konu hakkında yorum yapabiliriz” yanıtını verdi.
‘BM'nin, Rusya topraklarında bir Rus uçağının ABD sistemi tarafından düşürülmesinin ardından gerilimin artmasından endişe edip etmediğine’ ilişkin soruyu ise Dujarric, “Olanlar hakkında elimizde bağımsız bir bilgi yok. Anladığımız kadarıyla uçağın düştüğü açık” şeklinde yanıtladı.
Dujarric, BM'nin çatışmanın ‘tırmanma döngüsü’ ile ilgili endişelerini defalarca dile getirdiğini de sözlerine ekledi.