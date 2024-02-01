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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240201/bm-rusyadan-il-76nin-patriot-ile-dusurulme-olayina-iliskin-uluslararasi-sorusturma-talebi-almadik-1080247320.html
BM: Rusya’dan İl-76'nın Patriot ile düşürülme olayına ilişkin uluslararası soruşturma talebi almadık
BM: Rusya’dan İl-76'nın Patriot ile düşürülme olayına ilişkin uluslararası soruşturma talebi almadık
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya’nın İl-76 uçağının Patriot füzesi ile düşürülmesi olayına ilişkin uluslararası soruşturma çağrısını yorumlamaktan kaçındı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T00:16+0300
2024-02-01T00:16+0300
ukrayna krizi
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
stephane dujarric
birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric
stephane dujarric günlük basın brifingi
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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya’nın, Rus İl-76 uçağının Amerikan Patriot füzesi ile düşürülmesi olayına ilişkin uluslararası soruşturma çağrısını yorumlamaktan kaçınarak, Moskova'nın BM’ye böyle bir talepte bulunup bulunmayacağının beklenmesi gerektiğini söyledi.‘BM'nin soruşturma yürütmek üzere uzman göndermeye hazır olup olmadığı’ sorusuna Dujarric, “Bu çok genel bir konu. Bir talep alıp alamayacağımıza ve bunun neleri kapsadığına bakalım, sonra konu hakkında yorum yapabiliriz” yanıtını verdi.‘BM'nin, Rusya topraklarında bir Rus uçağının ABD sistemi tarafından düşürülmesinin ardından gerilimin artmasından endişe edip etmediğine’ ilişkin soruyu ise Dujarric, “Olanlar hakkında elimizde bağımsız bir bilgi yok. Anladığımız kadarıyla uçağın düştüğü açık” şeklinde yanıtladı.Dujarric, BM'nin çatışmanın ‘tırmanma döngüsü’ ile ilgili endişelerini defalarca dile getirdiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240131/herson-valisi-saldo-il-76-saldirisi-sonrasi-zelenskiyin-siyasi-gelecegi-kalmadi-1080226570.html
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, stephane dujarric günlük basın brifingi
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, stephane dujarric günlük basın brifingi

BM: Rusya’dan İl-76'nın Patriot ile düşürülme olayına ilişkin uluslararası soruşturma talebi almadık

00:16 01.02.2024
© СК РФ / Multimedya arşivine gidin düşen İl-76 uçağı
 düşen İl-76 uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© СК РФ
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Multimedya arşivine gidin
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya’nın İl-76 uçağının Patriot füzesi ile düşürülmesi olayına ilişkin uluslararası soruşturma çağrısını yorumlamaktan kaçındı.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya’nın, Rus İl-76 uçağının Amerikan Patriot füzesi ile düşürülmesi olayına ilişkin uluslararası soruşturma çağrısını yorumlamaktan kaçınarak, Moskova'nın BM’ye böyle bir talepte bulunup bulunmayacağının beklenmesi gerektiğini söyledi.
BM'nin soruşturma yürütmek üzere uzman göndermeye hazır olup olmadığı’ sorusuna Dujarric, “Bu çok genel bir konu. Bir talep alıp alamayacağımıza ve bunun neleri kapsadığına bakalım, sonra konu hakkında yorum yapabiliriz” yanıtını verdi.
BM'nin, Rusya topraklarında bir Rus uçağının ABD sistemi tarafından düşürülmesinin ardından gerilimin artmasından endişe edip etmediğine’ ilişkin soruyu ise Dujarric, “Olanlar hakkında elimizde bağımsız bir bilgi yok. Anladığımız kadarıyla uçağın düştüğü açık” şeklinde yanıtladı.
Dujarric, BM'nin çatışmanın ‘tırmanma döngüsü’ ile ilgili endişelerini defalarca dile getirdiğini de sözlerine ekledi.
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