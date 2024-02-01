https://sputniknews.com.tr/20240201/besiktas-trabzonspor-maci-icin-deplasman-seyircisi-karari-1080257344.html
Beşiktaş-Trabzonspor maçı için deplasman seyircisi kararı
Beşiktaş-Trabzonspor maçı için deplasman seyircisi kararı
Beşiktaş, Trabzonspor taraftarlarının Süper Lig'de oynanacak maça alınmayacağını açıkladı. Açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T10:07+0300
2024-02-01T10:07+0300
2024-02-01T10:25+0300
spor
beşiktaş
trabzonspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/02/1044180247_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_dcd910462a6f0b6c39d78d5bc3866791.jpg
Beşiktaş, Trabzonspor taraftarlarının Süper Lig'de oynanacak maça alınmayacağını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/fenerbahce-super-ligde-ankaragucunu-konuk-edecek-muhtemel-11de-kimler-var-1080112702.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/02/1044180247_64:0:1131:800_1920x0_80_0_0_36833a809cf633ef6875653575860dad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, trabzonspor
Beşiktaş-Trabzonspor maçı için deplasman seyircisi kararı
10:07 01.02.2024 (güncellendi: 10:25 01.02.2024)
Beşiktaş, Trabzonspor taraftarlarının Süper Lig'de oynanacak maça alınmayacağını açıkladı. Açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Trabzonspor taraftarlarının Süper Lig'de oynanacak maça alınmayacağını açıkladı.