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SON DAKİKA | Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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Beşiktaş-Trabzonspor maçı için deplasman seyircisi kararı
Beşiktaş-Trabzonspor maçı için deplasman seyircisi kararı
Beşiktaş, Trabzonspor taraftarlarının Süper Lig'de oynanacak maça alınmayacağını açıkladı. Açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş, Trabzonspor taraftarlarının Süper Lig'de oynanacak maça alınmayacağını açıkladı.
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Beşiktaş-Trabzonspor maçı için deplasman seyircisi kararı

10:07 01.02.2024 (güncellendi: 10:25 01.02.2024)
© AABeşiktaş tribün
Beşiktaş tribün - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AA
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Beşiktaş, Trabzonspor taraftarlarının Süper Lig'de oynanacak maça alınmayacağını açıkladı. Açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Trabzonspor taraftarlarının Süper Lig'de oynanacak maça alınmayacağını açıkladı.
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