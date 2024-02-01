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Barış Manço’suz geçen 25 yıl: Ölüm yıl dönümünde Kadıköy’de anılacak
Barış Manço’suz geçen 25 yıl: Ölüm yıl dönümünde Kadıköy’de anılacak
7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan, Türkiye'nin efsane sanatçılarından Barış Manço, aramızdan ayrılışının 25'inci yıl dönümünde Kadıköy'de anılacak. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
barış manço
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Anadolu Rock müziğinin duayen isimlerinden; şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, vefatının 25'inci yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikle anılacak.'Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz' isimli anma programı 1 Şubat Perşembe (bugün) akşamı saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Programda Musa Göçmen, Ayşegül Aldinç, Cahit Berkay, Eda Baba, Ezgi Aktan, Ogün Sanlısoy ve Yasemin Mori gibi birbirinden önemli sanatçılar Barış Manço şarkılarını seslendirecek.Barış Manço’nun Moda’daki evi de, anma programı kapsamında bugün saat 17.00’ye kadar ziyaretçilere açık olacak. Barış Manço’nun eşyalarının olduğu ev ücretsiz olarak gezilebilecek.Barış Manço kimdir?2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzisyen, şarkıcı, besteci, aranjör, söz yazarı, oyuncu, TV programcısı, sunucu, koleksiyoner, ressam, gezgin ve Anadolu Rock türünün kurucu üyelerinden olan Barış Manço, Galatasaray Lisesi'nde öğrenci iken ilk kez sahneye çıktığı 1958 yılından bu yana, Türk Sanat Dünyası'nın kilometre taşlarından biri olarak grubu 'Kurtalan Ekspres' ile birlikte Türkiye'de olduğu gibi birçok yabancı ülkede sayısız konserler verdi.Bestelediği 200'ün üzerinde şarkısı, kendisine 12 altın ve 1 platin albüm/kaset ödülü kazandırırken, bu şarkıların bir bölümü daha sonra Yunanca, Bulgarca,Arapça, Farsça,Kürtçe, Japonca, İbranice,Fransızca ve Flemenkçe'ye çevrilerek, kendisi ve/veya başka sanatçılar tarafından da seslendirildi.1988 yılında Ekim ayında TRT 1'de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim kültür ve eğlence programı olarak başlayan '7'den 77'ye', Türk Televizyonculuğu'nda şimdiye kadar ulaşılamamış bir rekora imza attı.Türkiye'de en uzun ve en başarılı televizyon yayıncılığını yaptı.'Ekvator'dan Kutuplar'a' 5 kıtada 100'den fazla değişik yöreye giderek, 600 bin kilometreye yakın yol kateden Barış Manço Türk belgeselciliğine farklı bir boyut getirdi.Yüksek öğrenimini Belçika'da 'Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde tamamlayan ve çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca konuşan Barış Manço, sanat yaşamında kendisine layık görülen 300'ün üzerinde ödülün dışında,aşağıdaki ünvanlara da sahiptir. Barış Manço, 1990'lı yılların sonlarına doğru “Kaplumbağanın Öyküsü” projesini “Mançoloji” adlı son albümüyle sevenlerinin beğenisine sunamadan hayata veda etti. Vefatından sonra albümü, ailesi sevenleriyle buluşturdu.Barış Manço neden öldü?Barış Manço, 31 Ocak 1999 gece saat 23:30 civarında İstanbul'un Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde aynı gece saat 01:30'da yaşamını yitirdi.Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evinde, sevenlerinin ziyaretleriyle gönüllerde yaşamaya devam ediyor.Özel hayatı1978'de Lale Manço ile evlendi, Doğukan ve Batıkan adında iki erkek çocuğu oldu.
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Barış Manço’suz geçen 25 yıl: Ölüm yıl dönümünde Kadıköy’de anılacak

08:13 01.02.2024 (güncellendi: 08:15 01.02.2024)
© AABarış Manço'nun vasiyeti, vefatından 24 yıl sonra gündeme geldi
Barış Manço'nun vasiyeti, vefatından 24 yıl sonra gündeme geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AA
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7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan, Türkiye'nin efsane sanatçılarından Barış Manço, aramızdan ayrılışının 25'inci yıl dönümünde Kadıköy'de anılacak.
Anadolu Rock müziğinin duayen isimlerinden; şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, vefatının 25'inci yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikle anılacak.
'Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz' isimli anma programı 1 Şubat Perşembe (bugün) akşamı saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Programda Musa Göçmen, Ayşegül Aldinç, Cahit Berkay, Eda Baba, Ezgi Aktan, Ogün Sanlısoy ve Yasemin Mori gibi birbirinden önemli sanatçılar Barış Manço şarkılarını seslendirecek.
Barış Manço’nun Moda’daki evi de, anma programı kapsamında bugün saat 17.00’ye kadar ziyaretçilere açık olacak. Barış Manço’nun eşyalarının olduğu ev ücretsiz olarak gezilebilecek.

Barış Manço kimdir?

2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzisyen, şarkıcı, besteci, aranjör, söz yazarı, oyuncu, TV programcısı, sunucu, koleksiyoner, ressam, gezgin ve Anadolu Rock türünün kurucu üyelerinden olan Barış Manço, Galatasaray Lisesi'nde öğrenci iken ilk kez sahneye çıktığı 1958 yılından bu yana, Türk Sanat Dünyası'nın kilometre taşlarından biri olarak grubu 'Kurtalan Ekspres' ile birlikte Türkiye'de olduğu gibi birçok yabancı ülkede sayısız konserler verdi.

Bestelediği 200'ün üzerinde şarkısı, kendisine 12 altın ve 1 platin albüm/kaset ödülü kazandırırken, bu şarkıların bir bölümü daha sonra Yunanca, Bulgarca,Arapça, Farsça,Kürtçe, Japonca, İbranice,Fransızca ve Flemenkçe'ye çevrilerek, kendisi ve/veya başka sanatçılar tarafından da seslendirildi.

1988 yılında Ekim ayında TRT 1'de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim kültür ve eğlence programı olarak başlayan '7'den 77'ye', Türk Televizyonculuğu'nda şimdiye kadar ulaşılamamış bir rekora imza attı.Türkiye'de en uzun ve en başarılı televizyon yayıncılığını yaptı.

'Ekvator'dan Kutuplar'a' 5 kıtada 100'den fazla değişik yöreye giderek, 600 bin kilometreye yakın yol kateden Barış Manço Türk belgeselciliğine farklı bir boyut getirdi.

Yüksek öğrenimini Belçika'da 'Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde tamamlayan ve çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca konuşan Barış Manço, sanat yaşamında kendisine layık görülen 300'ün üzerinde ödülün dışında,aşağıdaki ünvanlara da sahiptir. Barış Manço, 1990'lı yılların sonlarına doğru “Kaplumbağanın Öyküsü” projesini “Mançoloji” adlı son albümüyle sevenlerinin beğenisine sunamadan hayata veda etti. Vefatından sonra albümü, ailesi sevenleriyle buluşturdu.

Barış Manço neden öldü?

Barış Manço, 31 Ocak 1999 gece saat 23:30 civarında İstanbul'un Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde aynı gece saat 01:30'da yaşamını yitirdi.
Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evinde, sevenlerinin ziyaretleriyle gönüllerde yaşamaya devam ediyor.

Özel hayatı

1978'de Lale Manço ile evlendi, Doğukan ve Batıkan adında iki erkek çocuğu oldu.
Mario Levi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
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