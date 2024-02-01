https://sputniknews.com.tr/20240201/bakan-koca-tasidigi-yolcu-tarafindan-atesli-silahla-vurulan-taksi-soforu-hayatini-kaybetti-1080285933.html

Bakan Koca: Taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

Bakan Koca: Taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, İzmir Gaziemir'de taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförünün tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybettiğini... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T22:42+0300

2024-02-01T22:42+0300

2024-02-01T22:51+0300

taksi

fahrettin koca

izmir

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Taksi şoförü Oğuz Erge, saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı aracına aldı.Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi şoförü Erge'nin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bilgisini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.Saldırganın Oğuz Erge'yi arka koltuktan vurduğu ve gasp ettiği görüntülerse araç kamerası tarafından kaydedilmişti. Erge'ye 3 el ateş ettiği görülen saldırganın, "Yaa bazı insanlara güvenmiyoruz" dediği anlar da kayıtlara yansımıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240201/taksici-soguk-havada-yolda-birakmadigi-kisi-tarafindan-vuruldu-bazi-insanlara-guvenmiyoruz-1080274240.html

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