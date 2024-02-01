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https://sputniknews.com.tr/20240201/alt-katta-dokulen-bocek-ilaci-ust-kattaki-aileyi-zehirledi-7-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1080259106.html
Alt katta dökülen böcek ilacı üst kattaki aileyi zehirledi: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Alt katta dökülen böcek ilacı üst kattaki aileyi zehirledi: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Konya’da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. Alt kattakiler böcekleri öldürmek için ilaç döküp kapıyı... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T10:46+0300
2024-02-01T10:46+0300
türkiye
konya
böcek
böcek ilacı
böcek ilacı
zehirlenme
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Kerpiç evin birinci katında kiracı olarak oturanlar evdeki böcekleri öldürmek için geçtiğimiz pazartesi günü daireyi ilaçladıktan sonra pencere ve kapıyı bantlayarak evden ayrıldı. Böcek ilacının kokusunun ikinci katta N.D.'nin oturduğu daireye sızmasının ardından evde bulunan N.D.'nin kızı ve torunları kokudan etkilendi. Bugün sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.'nin kızı A.T. (40), çocukları F.T. (18) ve Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken, anneanne N.D. ile 7 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı. Bir süre sonra anneanne N.D., torunu Ahmet Enes Temel'in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Enes Temel, Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Öte yandan, N.D.'nin kızı A.T. ve torunlarının sömestr tatili dolayısıyla anneanne N.D.'nin yanında kaldıkları öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından birinci kattaki kiracıların yakınları tarafından ev havalandırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20200701/arnavutkoyde-bocek-ilacindan-zehirlenen-10-kisi-hastaneye-kaldirildi-1042361163.html
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konya, böcek, böcek ilacı, böcek ilacı, zehirlenme
konya, böcek, böcek ilacı, böcek ilacı, zehirlenme

Alt katta dökülen böcek ilacı üst kattaki aileyi zehirledi: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

10:46 01.02.2024
© İHA / İBRAHİM YETKİN-AW132200Konya'da böcek ilacı dökülen ev
Konya'da böcek ilacı dökülen ev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© İHA / İBRAHİM YETKİN-AW132200
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Konya’da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. Alt kattakiler böcekleri öldürmek için ilaç döküp kapıyı pencereyi bantlayarak evden ayrılırken, üst kattaki aileden 5 kişi böcek ilacından zehirlendi, 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kerpiç evin birinci katında kiracı olarak oturanlar evdeki böcekleri öldürmek için geçtiğimiz pazartesi günü daireyi ilaçladıktan sonra pencere ve kapıyı bantlayarak evden ayrıldı. Böcek ilacının kokusunun ikinci katta N.D.'nin oturduğu daireye sızmasının ardından evde bulunan N.D.'nin kızı ve torunları kokudan etkilendi. Bugün sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.'nin kızı A.T. (40), çocukları F.T. (18) ve Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken, anneanne N.D. ile 7 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı.
Bir süre sonra anneanne N.D., torunu Ahmet Enes Temel'in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Enes Temel, Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, N.D.'nin kızı A.T. ve torunlarının sömestr tatili dolayısıyla anneanne N.D.'nin yanında kaldıkları öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından birinci kattaki kiracıların yakınları tarafından ev havalandırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Arnavutköy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2020
DÜNYA
Arnavutköy'de böcek ilacından zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
1 Temmuz 2020, 04:39
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