https://sputniknews.com.tr/20240131/yunanistan-abnin-kizildenizdeki-misyonunun-komutasini-ustlenmek-istiyor-1080234409.html

Yunanistan, AB’nin Kızıldeniz'deki misyonunun komutasını üstlenmek istiyor

Yunanistan, AB’nin Kızıldeniz'deki misyonunun komutasını üstlenmek istiyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, AB savunma bakanlarının Brüksel'de düzenlediği gayrı resmi toplantıda Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nin (AB)... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T16:46+0300

2024-01-31T16:46+0300

2024-01-31T16:46+0300

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Toplantı için Brüksel’e gelen Dendias, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Yunanistan’ın AB’nin Kızıldeniz'deki misyonunun komutasını üstlenmesini önereceğini söyledi.Dendias, “Kızıldeniz'deki Avrupa misyonunu ele alacağız ve ben, Yunanistan'ın operasyonun kontrolünü üstlenmesini, ayrıca misyonun merkezi olarak Larissa karargahını önereceğim” diye konuştu.Bakanların Ukrayna ile ilgili konuların yanı sıra Avrupa’nın savunma sanayii hakkında da konuşacaklarına dikkat çeken Dendias, bu konunun Yunanistan’ı özellikle ilgilendirdiğini vurguladı.Yunan bakan, “Bir yandan Yunan savunma sanayisini güçlendirmek için hangi imkanların olduğunu anlamamız gerekiyor, diğer yandan ise oluşturmaya çalıştığımız yeniliklere dayalı Yunan savunma sistemi için ne gibi uyumlulukların yaratılabileceğini anlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, AB savunma bakanlarının Brüksel'de düzenlediği gayrı resmi toplantı öncesinde AB’nin Kızıldeniz misyonunun 17 Şubat’a doğru başlatılabileceğini, AB ülkelerinin misyonunun komutasını kimin üstleneceğine karar vermesi gerektiğini açıkladı. Borrell, misyonun Husilere karşı eylemlere katılmayacağını, yalnızca seyrüsefer güvenliğini sağlamaya odaklanacağını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240131/ab-kizildenizdeki-husilere-karsi-mucadelesine-17-subatta-baslayabilir-1080231958.html

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