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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240131/ukraynada-ust-duzey-askeri-yetkililerin-zalujniyin-yerini-almayi-reddettigi-iddia-edildi-1080222166.html
Ukrayna’da üst düzey askeri yetkililerin Zalujnıy’ın yerini almayı reddettiği iddia edildi
Ukrayna’da üst düzey askeri yetkililerin Zalujnıy’ın yerini almayı reddettiği iddia edildi
İngiliz The Times gazetesi, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın olası halefleri arasında Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kirill Budanov ve Kara... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T11:41+0300
2024-01-31T11:41+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
valeriy zalujniy
kiev
ukrayna genelkurmay başkanlığı
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The Times, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ordu komutanlarından ve uluslararası partnerlerden gelen yoğun baskı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden alma fikrinden vazgeçtiğini öne sürdü.Haberde, Zalujnıy’in 29 Ocak’ta Devlet Başkanlığı Ofisi’ne çağrıldığı ifade edildi. İddiaya göre, komutan bu görüşmede ülke liderine, danışmanlarının anlattığı şekilde cephedeki durumun iyi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Zalujnıy’a istifa etmesi önerildi. Komutan istifa etmeyi reddedince Zelenskiy, onu görevden alma emrini imzalayacağını söyledi.Zalujnıy’ın bu görüşmenin ardından kendi ofisine dönerek yardımcılarına görevden alınacağı haberini verdiği öne sürüldü. Komutanın, “Eşyalarımı topluyorum” dediği aktarıldı.Ukrayna liderinin, yurt dışından gelen baskı üzerine kararını değiştirmek zorunda kaldığı kaydedildi. The Times, ABD ve İngiltere’nin Zalujnıy’ın görevden alındığı yönündeki haberlerden duydukları endişelerini dile getirdiği kaydedildi.Haberde, Zalujnıy’ın olası halefleri arasında Budanov ve Sırskıy’ın gösterildiği, lakin her ikisinin Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı görevine geçmeyi reddettiği ifade edildi. Bu durumun, Zelenskiy’i planlarından vazgeçmeye zorladığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240130/zelenskiy-ile-genelkurmay-baskani-zalujniy-arasindaki-rekabet-kizisiyor-1080178022.html
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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy, kiev, ukrayna genelkurmay başkanlığı

Ukrayna’da üst düzey askeri yetkililerin Zalujnıy’ın yerini almayı reddettiği iddia edildi

11:41 31.01.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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İngiliz The Times gazetesi, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın olası halefleri arasında Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kirill Budanov ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskıy’in gösterildiğini, ama her ikisinin genelkurmay başkanlığı görevini almayı reddettiğini belirtti.
The Times, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ordu komutanlarından ve uluslararası partnerlerden gelen yoğun baskı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden alma fikrinden vazgeçtiğini öne sürdü.
Haberde, Zalujnıy’in 29 Ocak’ta Devlet Başkanlığı Ofisi’ne çağrıldığı ifade edildi. İddiaya göre, komutan bu görüşmede ülke liderine, danışmanlarının anlattığı şekilde cephedeki durumun iyi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Zalujnıy’a istifa etmesi önerildi. Komutan istifa etmeyi reddedince Zelenskiy, onu görevden alma emrini imzalayacağını söyledi.
Zalujnıy’ın bu görüşmenin ardından kendi ofisine dönerek yardımcılarına görevden alınacağı haberini verdiği öne sürüldü. Komutanın, “Eşyalarımı topluyorum” dediği aktarıldı.
Ukrayna liderinin, yurt dışından gelen baskı üzerine kararını değiştirmek zorunda kaldığı kaydedildi. The Times, ABD ve İngiltere’nin Zalujnıy’ın görevden alındığı yönündeki haberlerden duydukları endişelerini dile getirdiği kaydedildi.
Haberde, Zalujnıy’ın olası halefleri arasında Budanov ve Sırskıy’ın gösterildiği, lakin her ikisinin Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı görevine geçmeyi reddettiği ifade edildi. Bu durumun, Zelenskiy’i planlarından vazgeçmeye zorladığı kaydedildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
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Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Zalujniy arasındaki rekabet kızışıyor
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