https://sputniknews.com.tr/20240131/ukraynada-ust-duzey-askeri-yetkililerin-zalujniyin-yerini-almayi-reddettigi-iddia-edildi-1080222166.html

Ukrayna’da üst düzey askeri yetkililerin Zalujnıy’ın yerini almayı reddettiği iddia edildi

Ukrayna’da üst düzey askeri yetkililerin Zalujnıy’ın yerini almayı reddettiği iddia edildi

İngiliz The Times gazetesi, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın olası halefleri arasında Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kirill Budanov ve Kara... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T11:41+0300

2024-01-31T11:41+0300

2024-01-31T11:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

valeriy zalujniy

kiev

ukrayna genelkurmay başkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079273106_0:0:2815:1583_1920x0_80_0_0_3b8b4cc93f7033b33a340c8c531c0f28.jpg

The Times, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ordu komutanlarından ve uluslararası partnerlerden gelen yoğun baskı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden alma fikrinden vazgeçtiğini öne sürdü.Haberde, Zalujnıy’in 29 Ocak’ta Devlet Başkanlığı Ofisi’ne çağrıldığı ifade edildi. İddiaya göre, komutan bu görüşmede ülke liderine, danışmanlarının anlattığı şekilde cephedeki durumun iyi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Zalujnıy’a istifa etmesi önerildi. Komutan istifa etmeyi reddedince Zelenskiy, onu görevden alma emrini imzalayacağını söyledi.Zalujnıy’ın bu görüşmenin ardından kendi ofisine dönerek yardımcılarına görevden alınacağı haberini verdiği öne sürüldü. Komutanın, “Eşyalarımı topluyorum” dediği aktarıldı.Ukrayna liderinin, yurt dışından gelen baskı üzerine kararını değiştirmek zorunda kaldığı kaydedildi. The Times, ABD ve İngiltere’nin Zalujnıy’ın görevden alındığı yönündeki haberlerden duydukları endişelerini dile getirdiği kaydedildi.Haberde, Zalujnıy’ın olası halefleri arasında Budanov ve Sırskıy’ın gösterildiği, lakin her ikisinin Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı görevine geçmeyi reddettiği ifade edildi. Bu durumun, Zelenskiy’i planlarından vazgeçmeye zorladığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240130/zelenskiy-ile-genelkurmay-baskani-zalujniy-arasindaki-rekabet-kizisiyor-1080178022.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy, kiev, ukrayna genelkurmay başkanlığı