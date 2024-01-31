https://sputniknews.com.tr/20240131/ukrayna-ordusu-dhcyi-son-24-saatte-45-kez-bombaladi-1080211626.html
Ukrayna ordusu DHC’yi son 24 saatte 45 kez bombaladı
Ukrayna ordusu DHC’yi son 24 saatte 45 kez bombaladı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarını 45 kez bombalayarak 160 adet mühimmat ateşlediği bildirildi. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T01:46+0300
2024-01-31T01:46+0300
2024-01-31T01:46+0300
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donetsk halk cumhuriyeti
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte DHC topraklarını 45 kez bombalayarak 160 mermi ateşlediği ifade edildi.Açıklamada, “Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’nin DHC temsilciliği son 24 saat içinde Ukrayna silahlı oluşumları tarfından gerçekleştirilen 45 silahlı saldırıyı tespit etti. Donetsk yönünde 3, Gorlovka yönünde 41, Yasinovatskiy yönünde ise 1 bombalama eylemi kaydedildi” denildi.Ukrayna birliklerinin 160 adet farklı mühimmat ateşlediği bilgisine yer verilen açıklamada, bir sivilin öldüğü ve bir sivilin de yaralandığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240131/ukrayna-devlet-baskanligi-natodaki-lobi-faaliyetlerimizi-eski-batili-politikacilar-yurutecek-1080211082.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti
Ukrayna ordusu DHC’yi son 24 saatte 45 kez bombaladı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarını 45 kez bombalayarak 160 adet mühimmat ateşlediği bildirildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte DHC topraklarını 45 kez bombalayarak 160 mermi ateşlediği ifade edildi.
Açıklamada, “Ukrayna Savaş Suçları Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’nin DHC temsilciliği son 24 saat içinde Ukrayna silahlı oluşumları tarfından gerçekleştirilen 45 silahlı saldırıyı tespit etti. Donetsk yönünde 3, Gorlovka yönünde 41, Yasinovatskiy yönünde ise 1 bombalama eylemi kaydedildi” denildi.
Ukrayna birliklerinin 160 adet farklı mühimmat ateşlediği bilgisine yer verilen açıklamada, bir sivilin öldüğü ve bir sivilin de yaralandığı belirtildi.