Türk futbolunda yeni dönem: VAR kayıtları açıklanacak, yabancı gözlemci gelecek

Türk futbolunda yeni dönem: VAR kayıtları açıklanacak, yabancı gözlemci gelecek

Türk futbolunda yeni dönem başlıyor. VAR kayıtları açıklanacak, yabancı gözlemci gelecek, MHK'nin yapısı değişecek. 31.01.2024

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda Eröğüt, Trendyol Süper Lig’de hayata geçirilen Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin çalışma prensipleri, VAR kayıtlarının yayınlanıp yayınlanmayacağı, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapısının değişip değişmeyeceği gibi konularda açıklamalarda bulundu.VAR Merkezi’nde VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun uygulamalı olarak hem VAR pozisyonları hem de yarı otomatik ofsayt sisteminin nasıl çalıştığına dair bir sunum gerçekleştirdi. Coşkun, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile Süper Lig maçlarının oynandığı her stadyuma yüksek çözünürlüklü 10’ar kamera yerleştirildiğini bu kameraların anlık olarak VAR merkezine görüntü ilettiğini, bu sayede yayıncı kuruluşa iletilen animasyon dahil bir pozisyonun incelenme süresinin ciddi anlamda azaldığına dikkati çekti. Bunun en güzel örneğinin son hafta oynanan maçlarda görüldüğünü vurgulayan Coşkun, ofsayt pozisyonlarının saniyeler içerisinde sonuçlandığını ve oyunun akışının hızlandığını ifade etti. Mustafa İlker Coşkun yeni sistemle birlikte "insani" müdahalelerin de giderek azaldığını ve teknolojinin daha fazla devrede olduğunu vurguladı.VAR kayıtları açıklanacakSohbet toplantısında önemli bilgiler paylaşan Mustafa Eröğüt ise Türkiye’de Süper Lig maçlarındaki VAR kayıtlarının da kamuoyuyla paylaşılması için çalışma yaptıklarını söyledi.İspanya La Liga’da var kayıtlarının hakemlerin VAR’a çağrıldığı pozisyonlarla sınırlandırılarak günün maçları bittikten sonra yayınladığını vurgulayan Eröğüt, IFAB’ın var konuşmalarının hakem VAR’a çağrıldığı an ile ilgili yayınına eğitim amaçlı izin verdiğini hatırlatarak, Türkiye’de de bunun uygulanabileceğini ifade etti. Şu an bazı testler yaptıklarını belirten Mustafa Eröğüt, en kısa sürede konuyla ilgili kararları kamuoyuna duyuracaklarını belirtti.Yabancı gözlemci geliyorTürk futbolunun mevcut yapısında hakemlerin aldıkları puanlarda gözlemcilerin etkilerini anlatan Eröğüt, yeni dönemde bu yapıyı da değiştireceklerini, 10 kişiden oluşan UEFA’nın üst düzey görevlilerinin artık gözlemci olarak Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ifade etti.UEFA’nın eski elit hakemlerinden oluşan bu gözlemci grubunun notları yeni dönemde hakem puanının yüzde 50’sine tekabül edecek. Yeni dönemde TV gözlemcileri olmayacak. Stattaki maç gözlemcilerinin hakem puanına etkisi yüzde 30 olacak. VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilen notların toplam nota etkisi ise yüzde 20 olacak.Mevcut durumda maça giden gözlemcinin notunun ve TV gözlemcisinin hakem puanına etkisi yüzde 35’er, anket sonuçlarının etkisi ise yüzde 30’du.Yeni sistemin Trendyol Süper Lig’de 26. hafta maçları itibarıyla uygulanması bekleniyor.MHK’nin yapısı değişiyorÖnümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan uygulamalardan biri de TFF’nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve Kulüpler Birliği ile istişare ettiği MHK'nin yapısının değiştirilmesi.Planlamaya göre yeni MHK, 5 üyeden oluşacak. Bu üyelerin 3’ü daha önce olduğu gibi yine TFF tarafından belirlenecek, 2 üye ise Kulüpler Birliği’nin önereceği ve üzerinde uzlaşma sağlayacağı kişiler olacak. Burada bir noktaya açıklık getiren Eröğüt, "Kamuoyunda yanlış bir anlaşılma oldu. Kulüpler Birliği temsilcilerinin kulüp temsilcileri olacağı zannediliyor. Bu açıkça FIFA kurallarına da aykırı. Böyle bir şey söz konusu değil. Kulüpler Birliğinin önereceği ama kulüp üyeliği bulunmayan kişiler olacak." diye konuştu.Toplantının son bölümünde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu da toplantıya katılarak kısa bir süre gazetecilerle sohbet etti.

