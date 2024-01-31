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TBMM Dışişleri Komisyonu 14 kanun teklifini kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu 14 kanun teklifini kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 14 kanun teklifini kabul etti. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM Dışişleri Komisyonu AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.Oktay, Türkiye'nin bulunduğu bölgede kriz ortamının derinleştiğini ve genişlediğini belirtti. Fuat Oktay'ın gündeme ilişkin açıklamalarının ardından uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:
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tbmm, tbmm dışişleri komisyonu, kanun teklifi

TBMM Dışişleri Komisyonu 14 kanun teklifini kabul etti

18:12 31.01.2024
© AA / Mustafa ÇiftçiTBMM Dışişleri Komisyonu, Komisyon Başkanı Fuat Oktay (ortada) başkanlığında toplandı.
TBMM Dışişleri Komisyonu, Komisyon Başkanı Fuat Oktay (ortada) başkanlığında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AA / Mustafa Çiftçi
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TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 14 kanun teklifini kabul etti.
TBMM Dışişleri Komisyonu AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.
Oktay, Türkiye'nin bulunduğu bölgede kriz ortamının derinleştiğini ve genişlediğini belirtti. Fuat Oktay'ın gündeme ilişkin açıklamalarının ardından uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.
Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:
Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türk Devletleri Teşkilatına Üye Ülkelerin Hükümetleri Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Panama Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Svaziland Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşmasının 25. Maddesinin Tadiline İlişkin Olarak Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumunun 12. Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 18/05/2017 Tarihli ve GA12/6-438 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Askeri Alanda İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Tamamlayıcı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
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