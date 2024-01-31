https://sputniknews.com.tr/20240131/soner-sarikabadayi-ile-ankaragucu-arasinda-esprili-benzerlik-diyalogu-kupalar-kazanmaya-geldim-1080231837.html

Soner Sarıkabadayı ile Ankaragücü arasında esprili 'benzerlik' diyaloğu: 'Kupalar kazanmaya geldim'

Soner Sarıkabadayı ile Ankaragücü arasında esprili 'benzerlik' diyaloğu: 'Kupalar kazanmaya geldim'

MKE Ankaragücü'nün kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Riccardo Saponara'nın Soner Sarıkabadayı'ya benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Ankaragücü'nün... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T15:35+0300

2024-01-31T15:35+0300

2024-01-31T15:35+0300

yaşam

soner sarıkabadayı

ankaragücü

mke ankaragücü

transfer

benzerlik

riccardo saponara

ikiz

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Ankaragücü dün Hellas Verona'dan Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattı. Deneyimli futbolcunun Soner Sarıkabadayı'ya benzerliği dikkat çekti.Öte yandan Soner Sarıkabadayı, Ankaragücü'nün Saponara paylaşımını alıntılayıp "Buraya kupalar kazanmaya geldim." ifadelerini kullandı.Ankaragücü ise Sarıkabadayı'ya cevap verdi ve "O zaman gol müziğin "Kutsal Toprak" olsun mu?" ifadelerini kullandı.Ankaragücü ve Soner Sarıkabadayı arasında geçen bu diyalog sosyal medyada viral oldu.

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soner sarıkabadayı, ankaragücü, mke ankaragücü, transfer, benzerlik, riccardo saponara, ikiz