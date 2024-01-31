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Sansar Salvo, ailesini Adalet Bakanlığı’na şikayet etti
Sansar Salvo, ailesini Adalet Bakanlığı’na şikayet etti
Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Arslan, sosyal medya hesabından ailesini Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na ihbar etti. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T15:45+0300
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türkiye
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rap müzik
intihar
şikayet
adalet bakanlığı
sağlık bakanlığı
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Geçtiğimiz aylarda intihara teşebbüs eden ve bunu sosyal medya hesabından duyuran Sansar Salvo konuya ilişkin açıklamalarına devam etti.Sansar Salvo sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamalarda ailesini Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti.Ailesinin ekriptiz raporlarını kullanarak geçmişte yatırıldığı akıl hastanelerinden aldıkları bilgilerini hukukçu kimliklerini kullanarak hukuk dışı şekilde elde ettiğini öne süren Sansar Salvo yatırıldığı hastanedeki kayıtların Sağlık Bakanlığı tarafından incelenmesini talep etti.
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sansar, rap, rap müzik, intihar, şikayet, adalet bakanlığı, sağlık bakanlığı
sansar, rap, rap müzik, intihar, şikayet, adalet bakanlığı, sağlık bakanlığı

Sansar Salvo, ailesini Adalet Bakanlığı’na şikayet etti

15:45 31.01.2024
© AAAdalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AA
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Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Arslan, sosyal medya hesabından ailesini Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na ihbar etti.
Geçtiğimiz aylarda intihara teşebbüs eden ve bunu sosyal medya hesabından duyuran Sansar Salvo konuya ilişkin açıklamalarına devam etti.
Sansar Salvo sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamalarda ailesini Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti.
Ailesinin ekriptiz raporlarını kullanarak geçmişte yatırıldığı akıl hastanelerinden aldıkları bilgilerini hukukçu kimliklerini kullanarak hukuk dışı şekilde elde ettiğini öne süren Sansar Salvo yatırıldığı hastanedeki kayıtların Sağlık Bakanlığı tarafından incelenmesini talep etti.
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