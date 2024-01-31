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Sacha Boey'in ardından Galatasaray'da bir ayrılık daha: İlk antrenmanına bile çıktı
Sacha Boey'in ardından Galatasaray'da bir ayrılık daha: İlk antrenmanına bile çıktı
Sacha Boey'in Bayern Münih'e gitmesinin ardından Galatasaray da bir ayrılık daha yaşandı. Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Angelino, Roma'ya transfer oldu... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve gözden çıkarılan Angelino'nun yeni takımı resmen açıklandı. Leipzig'den kiralık olarak Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna katılmış olan Angelino'nun yeni adresi Roma oldu.İlk antrenmanına çıktıRoma ile resmi sözleşmeyi imzalaması sonrası Angelino, takımla çalışmalara başladı. İspanyol oyuncu, teknik direktör Daniele De Rossi ile antrenman öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi.Galatasaray'daki performansıRoma, sezon sonunda 27 yaşındaki sol bekin bonservisini almak istemesi durumunda 5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanabilecek. Galatasaray'da bu sezon 19 maça çıkan Angelino, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.'Tereddüt bile etmedim'Transfer sonrası yaptığı açıklamada Angelino, "Roma ismini duyduğumda en ufak bir tereddüt dahi yaşamadım. Ve bugün, inanılmaz bir geçmişi olan ve şampiyonluklarla dolu bir maziye sahip olan harika bir kulübe katılmak beni gururlandırıyor. Teknik direktörümüz ve yeni takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
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galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, futbol, transfer, sacha boey, angelino
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Sacha Boey'in ardından Galatasaray'da bir ayrılık daha: İlk antrenmanına bile çıktı

10:02 31.01.2024
© AAGalatasaray, logo, forma
Galatasaray, logo, forma - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AA
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Sacha Boey'in Bayern Münih'e gitmesinin ardından Galatasaray da bir ayrılık daha yaşandı. Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Angelino, Roma'ya transfer oldu. Leipzig oyuncuyu bu kez İtalyan ekibine kiraladı.
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve gözden çıkarılan Angelino'nun yeni takımı resmen açıklandı. Leipzig'den kiralık olarak Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna katılmış olan Angelino'nun yeni adresi Roma oldu.

İlk antrenmanına çıktı

Roma ile resmi sözleşmeyi imzalaması sonrası Angelino, takımla çalışmalara başladı. İspanyol oyuncu, teknik direktör Daniele De Rossi ile antrenman öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'daki performansı

Roma, sezon sonunda 27 yaşındaki sol bekin bonservisini almak istemesi durumunda 5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanabilecek. Galatasaray'da bu sezon 19 maça çıkan Angelino, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

'Tereddüt bile etmedim'

Transfer sonrası yaptığı açıklamada Angelino, "Roma ismini duyduğumda en ufak bir tereddüt dahi yaşamadım. Ve bugün, inanılmaz bir geçmişi olan ve şampiyonluklarla dolu bir maziye sahip olan harika bir kulübe katılmak beni gururlandırıyor. Teknik direktörümüz ve yeni takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
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