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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240131/rusyanin-pskov-bolgesinde-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1080215004.html
Rusya’nın Pskov Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya’nın Pskov Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Pskov Bölgesi’nde Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna insansız hava aracını (İHA) vurduğunu belirtti. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T09:00+0300
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ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
pskov
askeri operasyon
hava savunma sistemi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna İHA’sını Pskov Bölgesi’nde tespit ederek yok ettiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, bir gün önce ülkenin 5 farklı bölgesinde Ukrayna'ya ait 21 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurmuştu.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240116/rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-mevzilerine-inferno-ihalari-ile-hali-bombardimani-uyguluyor-1079701413.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, insansız hava aracı (iha), pskov, askeri operasyon, hava savunma sistemi
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, insansız hava aracı (iha), pskov, askeri operasyon, hava savunma sistemi

Rusya’nın Pskov Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı imha edildi

09:00 31.01.2024
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, Pskov Bölgesi’nde Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna insansız hava aracını (İHA) vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna İHA’sını Pskov Bölgesi’nde tespit ederek yok ettiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bir gün önce ülkenin 5 farklı bölgesinde Ukrayna'ya ait 21 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurmuştu.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.
Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Rusya askeri odu insansız hava aracı İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
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Rus birlikleri Ukrayna ordusunun mevzilerine ‘Inferno’ İHA’ları ile halı bombardımanı uyguluyor
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