https://sputniknews.com.tr/20240131/rusyanin-pskov-bolgesinde-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1080215004.html

Rusya’nın Pskov Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya’nın Pskov Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Pskov Bölgesi’nde Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna insansız hava aracını (İHA) vurduğunu belirtti. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T09:00+0300

2024-01-31T09:00+0300

2024-01-31T09:00+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

insansız hava aracı (iha)

pskov

askeri operasyon

hava savunma sistemi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna İHA’sını Pskov Bölgesi’nde tespit ederek yok ettiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, bir gün önce ülkenin 5 farklı bölgesinde Ukrayna'ya ait 21 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurmuştu.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240116/rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-mevzilerine-inferno-ihalari-ile-hali-bombardimani-uyguluyor-1079701413.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, insansız hava aracı (iha), pskov, askeri operasyon, hava savunma sistemi