https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-zelenskiy-rejimine-yapilan-silah-tedarikindeki-surekli-artisa-yanit-verecek-1080245397.html

Rusya, Zelenskiy rejimine yapılan silah tedarikindeki sürekli artışa yanıt verecek

Rusya, Zelenskiy rejimine yapılan silah tedarikindeki sürekli artışa yanıt verecek

Viyana'daki askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Rusya’nın Vladimir Zelenskiy rejimine... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T21:56+0300

2024-01-31T21:56+0300

2024-01-31T21:56+0300

ukrayna krizi

konstantin gavrilov

rusya

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080152601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3cda0d16f70372148ca6c4a698d1e44.jpg

Güvenlik Sağlama Yardım Fonu’nun genel toplantısında konuşan Gavrilov, Avrupa Birliği’nin (AB) baştan beri Ukrayna ihtilafının tırmanması için elinden geleni yaptığını, ancak Rusya’nın Vladimir Zelenskiy rejimine yapılan silah tedarikindeki sürekli artışın yanı sıra ‘vekalet yoluyla savaş’ yürütülmesini de yanıtsız bırakmayacağını söyledi.Gavrilov, “‘Vekalet savaşı’ yürütmek, Vladimir Zelenskiy rejimine silah ve askeri teçhizat tedarikindeki istikrarlı artış, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirin kullanılmasına ilişkin önerinin yasadışı bir şekilde onaylanması, demokrasi ve Ukrayna’da barışın önemi ile ilgili açıklamalarla karşılaştırılamaz. Elbette bunu yanıtsız bırakmayacağız” diye konuştu.Rus diplomat, “İster 2014 ister 2024 olsun, AB yakın bir zamana kadar ‘Ukrayna'ya gerektiği kadar yardım etmeyi’ gerekli görürken, şimdi ise ‘ne pahasına olursa olsun zaferi garanti altına almak’ adına çalışma çağrısında bulunuyor. Ve eğer AB, elindeki kaynakların çoğunu kaçınılmaz olarak Avrupa entegrasyonunun önemli ölçüde zayıflamasına yol açacak şekilde Ukrayna'ya aktarmaya hazırsa bu, bugün ‘Avrupa'nın dümeninde’ bulunan politikacıların tercihidir” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240131/harkovda-askeri-depolar-ve-techizat-tamir-atolyeleri-vuruldu-1080244359.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konstantin gavrilov, rusya, ukrayna krizi