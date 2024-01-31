https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-zelenskiy-rejimine-yapilan-silah-tedarikindeki-surekli-artisa-yanit-verecek-1080245397.html
Rusya, Zelenskiy rejimine yapılan silah tedarikindeki sürekli artışa yanıt verecek
Rusya, Zelenskiy rejimine yapılan silah tedarikindeki sürekli artışa yanıt verecek
Viyana'daki askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Rusya’nın Vladimir Zelenskiy rejimine... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T21:56+0300
2024-01-31T21:56+0300
2024-01-31T21:56+0300
ukrayna krizi
konstantin gavrilov
rusya
ukrayna krizi
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Güvenlik Sağlama Yardım Fonu’nun genel toplantısında konuşan Gavrilov, Avrupa Birliği’nin (AB) baştan beri Ukrayna ihtilafının tırmanması için elinden geleni yaptığını, ancak Rusya’nın Vladimir Zelenskiy rejimine yapılan silah tedarikindeki sürekli artışın yanı sıra ‘vekalet yoluyla savaş’ yürütülmesini de yanıtsız bırakmayacağını söyledi.Gavrilov, “‘Vekalet savaşı’ yürütmek, Vladimir Zelenskiy rejimine silah ve askeri teçhizat tedarikindeki istikrarlı artış, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirin kullanılmasına ilişkin önerinin yasadışı bir şekilde onaylanması, demokrasi ve Ukrayna’da barışın önemi ile ilgili açıklamalarla karşılaştırılamaz. Elbette bunu yanıtsız bırakmayacağız” diye konuştu.Rus diplomat, “İster 2014 ister 2024 olsun, AB yakın bir zamana kadar ‘Ukrayna'ya gerektiği kadar yardım etmeyi’ gerekli görürken, şimdi ise ‘ne pahasına olursa olsun zaferi garanti altına almak’ adına çalışma çağrısında bulunuyor. Ve eğer AB, elindeki kaynakların çoğunu kaçınılmaz olarak Avrupa entegrasyonunun önemli ölçüde zayıflamasına yol açacak şekilde Ukrayna'ya aktarmaya hazırsa bu, bugün ‘Avrupa'nın dümeninde’ bulunan politikacıların tercihidir” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240131/harkovda-askeri-depolar-ve-techizat-tamir-atolyeleri-vuruldu-1080244359.html
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konstantin gavrilov, rusya, ukrayna krizi
konstantin gavrilov, rusya, ukrayna krizi
Rusya, Zelenskiy rejimine yapılan silah tedarikindeki sürekli artışa yanıt verecek
Viyana'daki askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Rusya’nın Vladimir Zelenskiy rejimine yapılan silah tedarikindeki sürekli artışın yanı sıra ‘vekalet yoluyla savaş’ yürütülmesini de yanıtsız bırakmayacağını belirtti.
Güvenlik Sağlama Yardım Fonu’nun genel toplantısında konuşan Gavrilov, Avrupa Birliği’nin (AB) baştan beri Ukrayna ihtilafının tırmanması için elinden geleni yaptığını, ancak Rusya’nın Vladimir Zelenskiy rejimine yapılan silah tedarikindeki sürekli artışın yanı sıra ‘vekalet yoluyla savaş’ yürütülmesini de yanıtsız bırakmayacağını söyledi.
Gavrilov, “‘Vekalet savaşı’ yürütmek, Vladimir Zelenskiy rejimine silah ve askeri teçhizat tedarikindeki istikrarlı artış, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirin kullanılmasına ilişkin önerinin yasadışı bir şekilde onaylanması, demokrasi ve Ukrayna’da barışın önemi ile ilgili açıklamalarla karşılaştırılamaz. Elbette bunu yanıtsız bırakmayacağız” diye konuştu.
Rus diplomat, “İster 2014 ister 2024 olsun, AB yakın bir zamana kadar ‘Ukrayna'ya gerektiği kadar yardım etmeyi’ gerekli görürken, şimdi ise ‘ne pahasına olursa olsun zaferi garanti altına almak’ adına çalışma çağrısında bulunuyor. Ve eğer AB, elindeki kaynakların çoğunu kaçınılmaz olarak Avrupa entegrasyonunun önemli ölçüde zayıflamasına yol açacak şekilde Ukrayna'ya aktarmaya hazırsa bu, bugün ‘Avrupa'nın dümeninde’ bulunan politikacıların tercihidir” vurgusunu yaptı.