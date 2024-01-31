https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-ukraynanin-20-gudumlu-fuze-ile-gerceklestirmeye-calistigi-saldiri-girisimi-onlendi-1080243467.html

Rusya: Ukrayna’nın 20 güdümlü füze ile gerçekleştirmeye çalıştığı saldırı girişimi önlendi

Rusya: Ukrayna’nın 20 güdümlü füze ile gerçekleştirmeye çalıştığı saldırı girişimi önlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın hava tabanlı 20 güdümlü füze kullanarak Rusya topraklarındaki tesisleri hedef alarak gerçekleştirmeye çalıştığı terör... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T20:14+0300

2024-01-31T20:14+0300

2024-01-31T20:19+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma sistemleri, Moskova saatiyle 17.00 (TSİ ile aynı) sularında Ukrayna’nın 20 hava tabanlı güdümlü füze kullanarak Rusya topraklarındaki tesisleri hedef alarak gerçekleştirmeye çalıştığı terör saldırısı girişimini önledi.“Moskova saati ile 17.00 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere hava tabanlı 20 güdümlü füze kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Görevdeki hava savunma sistemleri Karadeniz üzerinde 17, Kırım Yarımadası üzerinde de 3 Ukrayna füzesini imha etti” denilen açıklamada, imha edilen füze parçalarının Kırım’ın Lyubimovka bölgesindeki askeri birliğin alanına düştüğü, birlikteki hava araçlarının herhangi bir hasar görmediği vurgulandı.‘Hava savunma sistemleri Sivastopol üzerinde 6 füze imha etti’Diğer yandan Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, hava savunma sistemlerinin Sivastopol üzerinde en az 6 füze düşürdüğünü, kente yapılan kapsamlı saldırının püskürtüldüğünü duyurdu.Razvojayev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Askerlerimiz Sivastopol’e yönelik kapsamlı bir saldırıyı püskürttü. Ön bilgilere göre en az 6 füze düşürüldü” bilgisini verdi.Sivastopol’de ilk hava saldırısı alarmının Moskova saati ile 16.27’de (TSİ ile aynı) verildiğine dikkat çeken Razvojayev, kentteki hava savunma sistemlerinin bir füze düşürdüğünü, parçaların Lyubimovka’daki konut bölgesine düştüğünü, olayda yaralanan olmadığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-81-ihasi-imha-edildi-1080233817.html

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