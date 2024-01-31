https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-nijeryaya-karsiliksiz-olarak-34-ton-gubre-gonderdi-1080225939.html
Rusya, Nijerya'ya karşılıksız olarak 34 ton gübre gönderdi
Rusya, Nijerya'ya karşılıksız olarak 34 ton gübre gönderdi
Rusya'nın en büyük gübre üreticilerinden Uralhim (Uralchem) şirketi, Nijerya'ya karşılıksız olarak 34 ton gübre ulaştırdı. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T12:39+0300
2024-01-31T12:39+0300
2024-01-31T12:39+0300
dünya
rusya
vladimir putin
tahıl
tahıl sevkiyatı
afrika
nijerya
tahıl anlaşması
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Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatları doğrultusunda yoksul Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl sevkiyatına devam eden Rusya, diğer yandan BM Dünya Gıda Programı kapsamında da Afrika'ya yardım eli uzatmayı sürdürüyor.Uralhim şirketinden yapılan açıklamaya göre 34 bin ton gübre Nijerya'nın Onna Limanı'na teslim edildi ve şu anda gemiden indirme çalışmaları yürütülüyor.Şirket, BM Dünya Gıda Programı kapsamında doğrudan Nijerya halkı için gerçekleştirilen sevkiyatla 5. insani yardım kargosunu Afrika'ya ulaştırdıklarını belirtti. Uralhim, deniz navlun ve diğer nakliye masraflarını da karşılıyor.Uralhim, 2022 yılının sonundan itibaren Afrika'ya 134 bin tondan fazla gübre sevk etti. Bunların 111 bin tondan fazlası BM programının desteğiyle AB'deki liman ve silolardan Zimbabve, Kenya, Malavi ve son olarak Nijerya'ya gönderildi.Uralhim Grubu, gelişmekte olan ülkelere yaklaşık 300 bin ton mineral gübre bağışlamayı planlıyor. Uralhim Genel Müdürü Dmitriy Konyayev, gıdaya erişimin her düzeyde ortak çabayla sağlanabilecek ve sağlanması gereken temel insan haklarından biri olduğunu vurguluyor.Temmuz ayında tahıl anlaşmasının bitmesinin ardından Rusya lideri Putin, Rusya'nın Dünya Gıda Programı tarafından listelenen altı Afrika ülkesine insani yardım olarak tahıl sağlayacağını açıklamıştı. Bu ülkeler, Mali, Burkina Faso, Zimbabve, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre ve Somali olarak sıralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240127/burkina-faso-bize-verilen-tahil-rusyanin-afrika-ile-guclu-ve-aktif-dayanismasinin-bir-ifadesidir-1080099751.html
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rusya, vladimir putin, tahıl, tahıl sevkiyatı, afrika, nijerya, tahıl anlaşması
rusya, vladimir putin, tahıl, tahıl sevkiyatı, afrika, nijerya, tahıl anlaşması
Rusya, Nijerya'ya karşılıksız olarak 34 ton gübre gönderdi
Rusya'nın en büyük gübre üreticilerinden Uralhim (Uralchem) şirketi, Nijerya'ya karşılıksız olarak 34 ton gübre ulaştırdı.
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatları doğrultusunda yoksul Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl sevkiyatına devam eden Rusya, diğer yandan BM Dünya Gıda Programı kapsamında da Afrika'ya yardım eli uzatmayı sürdürüyor.
Uralhim şirketinden yapılan açıklamaya göre 34 bin ton gübre Nijerya'nın Onna Limanı'na teslim edildi ve şu anda gemiden indirme çalışmaları yürütülüyor.
Şirket, BM Dünya Gıda Programı kapsamında doğrudan Nijerya halkı için gerçekleştirilen sevkiyatla 5. insani yardım kargosunu Afrika'ya ulaştırdıklarını belirtti. Uralhim, deniz navlun ve diğer nakliye masraflarını da karşılıyor.
Uralhim, 2022 yılının sonundan itibaren Afrika'ya 134 bin tondan fazla gübre sevk etti. Bunların 111 bin tondan fazlası BM programının desteğiyle AB'deki liman ve silolardan Zimbabve, Kenya, Malavi ve son olarak Nijerya'ya gönderildi.
Uralhim Grubu, gelişmekte olan ülkelere yaklaşık 300 bin ton mineral gübre bağışlamayı planlıyor. Uralhim Genel Müdürü Dmitriy Konyayev, gıdaya erişimin her düzeyde ortak çabayla sağlanabilecek ve sağlanması gereken temel insan haklarından biri olduğunu vurguluyor.
Temmuz ayında tahıl anlaşmasının bitmesinin ardından Rusya lideri Putin, Rusya'nın Dünya Gıda Programı tarafından listelenen altı Afrika ülkesine insani yardım olarak tahıl sağlayacağını
açıklamıştı. Bu ülkeler, Mali, Burkina Faso, Zimbabve, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre ve Somali olarak sıralanmıştı.