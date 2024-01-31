https://sputniknews.com.tr/20240131/resmi-gazetede-yayimlandi-trafik-cezalarinda-indirimli-odeme-suresi-uzadi--1080212797.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzadı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzadı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre trafik cezaları ödemelerinde 15 günlük indirim süresi 1 aya çıkarıldı. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T02:54+0300
2024-01-31T02:54+0300
2024-01-31T02:54+0300
türkiye
resmi gazete
trafik
ceza
trafik cezası
trafik cezaları
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı. NTV'nin haberine göre kararda ayrıca cezalarda "dörtte bir" ibaresi "cezadan yüzde 25" şeklinde değiştirildi.
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resmi gazete, trafik, ceza, trafik cezası, trafik cezaları, recep tayyip erdoğan
resmi gazete, trafik, ceza, trafik cezası, trafik cezaları, recep tayyip erdoğan
Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzadı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre trafik cezaları ödemelerinde 15 günlük indirim süresi 1 aya çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.
NTV'nin haberine
göre kararda ayrıca cezalarda "dörtte bir" ibaresi "cezadan yüzde 25" şeklinde değiştirildi.