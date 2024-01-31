https://sputniknews.com.tr/20240131/mhpnin-55-belediye-baskan-adayi-daha-aciklandi-1080228208.html

MHP'nin 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP'nin 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T14:07+0300

2024-01-31T14:07+0300

2024-01-31T14:07+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

devlet bahçeli

mhp

belediye

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Keleş oldu.MHP ayrıca Bilecik'in Söğüt, Yozgat'ın Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri, Sarıkaya, Yenifakılı, Düzce'nin Yığılca ilçesi belediye başkan adayları ile Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Kırşehir'e bağlı 46 belde belediye başkan adayını da belirledi.

https://sputniknews.com.tr/20240130/bahceli-kimse-bos-hayale-kapilmasin-mersin-bizimdir-1080180886.html

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devlet bahçeli, mhp, belediye