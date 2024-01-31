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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240131/mhpnin-55-belediye-baskan-adayi-daha-aciklandi-1080228208.html
MHP'nin 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'nin 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T14:07+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
devlet bahçeli
mhp
belediye
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Keleş oldu.MHP ayrıca Bilecik'in Söğüt, Yozgat'ın Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri, Sarıkaya, Yenifakılı, Düzce'nin Yığılca ilçesi belediye başkan adayları ile Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Kırşehir'e bağlı 46 belde belediye başkan adayını da belirledi.
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devlet bahçeli, mhp, belediye
devlet bahçeli, mhp, belediye

MHP'nin 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

14:07 31.01.2024
© Eren BozkurtBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© Eren Bozkurt
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MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Keleş oldu.
MHP ayrıca Bilecik'in Söğüt, Yozgat'ın Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri, Sarıkaya, Yenifakılı, Düzce'nin Yığılca ilçesi belediye başkan adayları ile Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Kırşehir'e bağlı 46 belde belediye başkan adayını da belirledi.
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