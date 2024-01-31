https://sputniknews.com.tr/20240131/iso-baskani-bahcivan-asil-sinav-yilin-ikinci-yarisinda-1080244822.html

İSO Başkanı Bahçıvan: Asıl sınav yılın ikinci yarısında

İSO Başkanı Bahçıvan: Asıl sınav yılın ikinci yarısında

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "2024 yılının ilk aylarında, asgari ücret zammı ve vergi ayarlamalarının etkisiyle aylık enflasyonun seyrinde... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T21:19+0300

2024-01-31T21:19+0300

2024-01-31T21:25+0300

ekonomi

istanbul sanayi odası (iso)

enflasyon

asgari ücret

erdal bahçıvan

mehmet şimşek

türkiye bankalar birliği (tbb)

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin 2024 yılı ilk olağan toplantısı "Nitelikli, Sürdürülebilir, Rekabet Gücü Yüksek Yeni Nesil Bir Sanayi İçin Yatırım ve Üretimin İhtiyaç Duyduğu Finans Politikalarının Önemi" ana gündemi ile gerçekleştirildi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konuk olduğu ve Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin bir sunum gerçekleştirdiği toplantıya, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de katıldı.'Finansal istikrar güveni ifade ediyor'Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Başkanı Bahçıvan, Bakan Şimşek’in, İSO'yu ziyaretinin ve sanayicilerle bir araya gelmesinin çok önemli ve anlamlı olduğunu dile getirdi.Bahçıvan, Şimşek’in sanayicilerle birlikte olmasının kendilerine güç ve moral verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:'2023’ü yüzde 65 ile zirve seviyedeki bir enflasyonla kapatmış durumdayız'Türkiye ekonomisine bakıldığında, düşük küresel büyüme, zayıf dış talep koşulları ve para politikasında yaşanan sıkılaşmaya bağlı olarak Türkiye’de ivme kaybının gözle görünür hale geldiğini belirten Bahçıvan, "2023’ün son ayı itibarıyla İSO Türkiye İmalat PMI 6 aydır kesintisiz daralma bölgesinde seyrediyor. Toplam yeni siparişler ve yeni ihracat siparişleri gibi alt kalemler talepte zayıflığa işaret ediyor ve önümüzdeki aylar için güçlü bir iyimserlik de sunmuyor. Her ne kadar iç talepteki yavaşlama henüz enflasyon hedefleri bakımından istenilen ölçülerde olmasa da bu yıl büyümenin yüzde 4’lük OVP hedefinin altında kalacağına dönük yaygın bir beklenti hakim. Diğer taraftan 2023’ü yüzde 65 ile zirve seviyedeki bir enflasyonla kapatmış durumdayız. 2024 yılının ilk aylarında, asgari ücret zammı ve vergi ayarlamalarının etkisiyle aylık enflasyonun seyrinde yeniden bir bozulma göreceğiz ve muhtemelen yıllık enflasyon yıl ortalarına doğru yüzde 70’ler düzeyinde yeni bir zirve yapacak. Yani asıl sınavın yılın ikinci yarısında başlayacağı açık" değerlendirmesinde bulundu.'Yabancı yatırımcının ayak sesleri yeniden yükseliyor'Dış finansman tarafında ekonomi politikalarındaki değişimin ilk meyvelerinin görülmeye başladığını aktaran Bahçıvan, şunları söyledi:'Rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini zayıflatıyor'İSO Başkanı Bahçıvan, ekonomiyi yeniden rasyonel bir çizgiye taşıma yönündeki çabaların sonuç vermesinin zaman alacağına vurgu yaparak, yeni ekonomi anlayışının başlamasından bu yana bu konudaki güven ve sabır vurgularını her platformda dile getirdiklerini ve bugün de sürdürdüklerini ifade etti.Herkesin aslında bir anlamda sabır ve stres testinden geçtiğini ifade eden Bahçıvan, "Kimilerinin sadece rakamlara bakarak sanayinin büyüme performansı üzerinden yaptıkları yorumlar için burada şunu ifade etmek istiyorum: Evet samimi konuşmak gerekirse aslında sanayi, pandemi sonrasındaki süreci olumsuz geçirmedi. Birikmiş ve yüksek talep, özellikle ihracat pazarları kanalıyla sanayiye olumlu yansıdı. Büyüme rakamlarında sanayinin aldığı payda da bu görüldü. Ancak enflasyonun kalıcı olarak devam etmesinin üretim hayatına asla huzur getirmeyeceğini de hep birlikte gördük" açıklamasında bulundu.Enflasyonist ortamlarda rakamların yarattığı illüzyonun bir süre sonra ortadan kalktığını ve olumsuzlukların görülmeye başlandığını dile getiren Erdal Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240131/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-enflasyon-aciklamasi-1080210704.html

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istanbul sanayi odası (iso), enflasyon, asgari ücret, erdal bahçıvan, mehmet şimşek, türkiye bankalar birliği (tbb)