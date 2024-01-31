https://sputniknews.com.tr/20240131/inceden-ozel-cikisi-ben-diyorum-siyasette-ilke-o-diyor-istedi-benden-ilce-1080234175.html

İnce'den 'Özel' çıkışı: 'Ben diyorum siyasette ilke, o diyor istedi benden ilçe'

İnce'den 'Özel' çıkışı: 'Ben diyorum siyasette ilke, o diyor istedi benden ilçe'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e şiirli göndermede bulunarak, “Ben diyorum 'siyasette... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T16:41+0300

2024-01-31T16:41+0300

2024-01-31T16:41+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

muharrem ince

memleket partisi

chp

özgür özel

şiir

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’da bir otelde partisinin 23 belde belediye başkan adayını açıklayarak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne yönelik stratejilerini paylaştı. Gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan İnce, CHP’ye bir el uzattığını fakat geri çevrildiğini söyleyerek, CHP'nin amacının seçim kazanmak olmadığını, aksine tek derdinin kurultay kazanmak olduğunu belirtti.Özgür Özel'e şiirİnce, basın mensuplarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yazdığı şiiri de okudu. İnce'nin şiiri şöyle:“Ben diyorum 'siyasette ilke'O diyor 'istedi benden ilçe'Ben diyorum 'arada Ali de olsun'O diyor 'her yer Veli ile dolsun'Ben diyorum 'İsveç’e hayır'O diyor 'bizim adamları kayır'Ben diyorum 'kaybedersin'O diyor 'iftira atar saraya gidersin'Ben diyorum 'genç cumhuriyete atlama ve patlama'O diyor 'istedin benden Karşıyaka'Ben diyorum 'kaybedersin demlenme'O diyor 'uzak dur söylenme'.”İstanbul’da Esenyurt ile Büyükçekmece ilçelerinde partisinin adaylarını açıklayan İnce, 39 ilçenin tamamında adaylarını duyurmasının ardından büyükşehir belediyesi adayını da açıklayacaklarını söyledi.

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muharrem ince, memleket partisi, chp, özgür özel, şiir