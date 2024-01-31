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İmamoğlu'ndan Meral Akşener'in 'engelleme' açıklamasına yanıt
İmamoğlu'ndan Meral Akşener'in 'engelleme' açıklamasına yanıt
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'reklam panolarında kullanılacak seçim afişlerinin engellendiği' açıklamasına ilişkin, ''Bizim... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T18:41+0300
2024-01-31T18:41+0300
politika
ekrem imamoğlu
meral akşener
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İBB'nin Fatih'teki İstanbul Tasarım Müzesi'nin açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, İstanbul'da reklam panolarında parti afişlerinin asılmadığını belirterek, "Bizi sansürlemek isteyen saray değil, belediye. Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane" şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:İmamoğlu, kendilerine atılan hiçbir taşın etkisi olmayacağını belirterek, ''Bize doğru gelirken taşların her biri havada güle dönüşür. Bizim öyle bir endişemiz yok. İnsanlara, demokrasiye karşı her zaman sorumluluk hissettik ve hiçbir zaman bu sorumluluğun dışında hareket etmedik. Bunu en iyi Sayın Akşener bilir" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240131/aksenerden-ibbye-afis-tepkisi-bizi-engellemeye-calisan-bestepe-degil-sarachane-1080219846.html
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ekrem imamoğlu, meral akşener, reklam, reklam panosu
ekrem imamoğlu, meral akşener, reklam, reklam panosu

İmamoğlu'ndan Meral Akşener'in 'engelleme' açıklamasına yanıt

18:41 31.01.2024
© AA / Murat ŞengülEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AA / Murat Şengül
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'reklam panolarında kullanılacak seçim afişlerinin engellendiği' açıklamasına ilişkin, ''Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişimde, eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler" yanıtını verdi.
İBB'nin Fatih'teki İstanbul Tasarım Müzesi'nin açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, İstanbul'da reklam panolarında parti afişlerinin asılmadığını belirterek, "Bizi sansürlemek isteyen saray değil, belediye. Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane" şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişimde, eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu noktada ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı ama muhtemelen bu billboard meselesi çünkü öyle bir yansıyı bana gösterdi arkadaşlar. Bir kere bu işin sadece İstanbul'u yok, muhtelif şehirleri var. Bu işler de şehirlerde, firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler, görüşebilirler. Belli ki İstanbul ve Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya İmamoğlu'na taş atmak böyle bir 'prim yapacak zannedilir' şekle doğru gidiyor. Hayırlısı...''
İmamoğlu, kendilerine atılan hiçbir taşın etkisi olmayacağını belirterek, ''Bize doğru gelirken taşların her biri havada güle dönüşür. Bizim öyle bir endişemiz yok. İnsanlara, demokrasiye karşı her zaman sorumluluk hissettik ve hiçbir zaman bu sorumluluğun dışında hareket etmedik. Bunu en iyi Sayın Akşener bilir" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Akşener'den İBB’ye afiş tepkisi: 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane'
10:58
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